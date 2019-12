Suomen keinot puuttua asunnottomuuteen saavat huomiota talouslehti The Economistissa. Lehti nostaa Suomen esiin ainoana Euroopan maana, jossa asunnottomuus ei ole kasvussa.

The Economist nostaa esiin Suomessa vuonna 2008 aloitetun asunto ensin -käytännön, jossa asunnottomille hankitaan ensin heidän omalla nimellään vuokra-asunto ja asunnottomuuteen johtaneita seikkoja ratkotaan sen jälkeen. Kymmenessä vuodessa pitkäaikaisesti asunnottomien määrä on laskenut 21 prosenttia 5 500 henkilöön, kun mukaan lasketaan myös tilapäismajoituksessa yöpyvät.

Talouslehti listaa Suomen mallin yhdeksi salaisuudeksi tuetun asumisen tarjoamisen kodittomiksi joutuneille. Lehden mukaan Suomessa myös rakennettiin viime vuonna enemmän julkisesti tuettuja vuokra-asuntoja kuin Englannissa, jonka asukasmäärä on moninkertainen.

Lue seuraavaksi:

Monissa muissa Euroopan maissa asunnottomuus on kasvussa. The Economistin mukaan asunnottomuus on kaksinkertaistunut Alankomaissa vuosikymmenessä. Espanjassa kodittomien tilapäismajoituksessa asuvien määrä on noussut viidenneksen vain parissa vuodessa. Myös Saksassa asunnottomien määrä on kasvanut ennätyslukemiin, osin maahanmuuton seurauksena.

Sopisiko Suomen asunto ensin -malli sitten ratkaisuksi muualle Eurooppaan? Siitä The Economist ei ole varma. Samanlaista mallia on kyllä kokeiltu muuallakin, mutta monissa maissa juuri maahanmuutto on pahentanut asunnottomuutta. Talouslehti pohtii, että kaikki valtiot halua majoittaa varsinkaan maassa laittomasti oleskelevia ihmisiä, jotka asuvat kadulla. Toistaiseksi kokeilut muualla ovat jääneet pitkälti piloteiksi.

Lue myös: