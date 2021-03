Varsinais-Suomen ja Turun epidemiatilanne synkistyy, eikä alueella ole ”mitään merkkejä koronavirustartuntojen vähenemisestä”. Näin toteaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) tiedotteessaan torstaina.

Sairaanhoitopiirin uusi päiväkohtainen ennätys koronatartunnoissa saatiin eilen keskiviikkona 17. maaliskuuta 2021, kun Varsinais-Suomessa todettiin 142 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisin päiväkohtainen ennätys oli 2.3.2021 ja silloin tartuntoja oli 112.

”Tartunnat eivät ole lähteneet laskuun, vaikka tiukempia rajoituksia on ollut käytössä jo kaksi ja puoli viikkoa”, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä huomioi.

Ilmaantuvuusluku, joka kertoo koronatartuntojen lukumäärän suhteessa 100 000 asukkaaseen viimeisen 14 vuorokauden aikana, on Varsinais-Suomessa noussut 239:een. Ilmaantuvuus nousee nopeasti, sillä reilu viikko sitten lukema oli 189, sairaanhoitopiiri kertoo.

Opiskelijoilla 70 tartunnan koronaryöppy

Tänään torstaina Turussa on todettu ainakin 70 koronatartuntaa kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa. Koronalle on altistunut ainakin parisataa henkeä ja ”tilanne on erittäin vakava”, Turun kaupunki tiedottaa.

”Jos jo 70 henkilöä on saanut taudin niin virus voi nopeasti levitä jopa sadoille muille, ellei tartuntaketjuja saada nopeasti poikki”, sanoo Pietilä.

Turun kaupungin tartuntatautiviranomaiset ovat selvittäneet tartuntaketjuja. Koska jäljitystyö on vielä kesken, ”tartuntojen ja altistumisten määrä tulee todennäköisesti vielä kasvamaan”.

Vyyhtiin liittyviä suuria tartuntaryppäitä on todettu ainakin Turun Ylioppilaskylässä, Turun kaupungin omistamassa Retrodom Luolavuoressa sekä Ylioppilaskyläsäätiön asuntolassa Krööpilänkadulla Varissuolla.

Koronapositiiviset henkilöt ovat tiedotteen mukaan oleilleet myös seuraavissa kohteissa: Old Irish Bar 6.3., Espresso House Hansa 7.3., Educarium Campus Sport Gym 11.3., Ylioppilaskylän sauna 11.3. sekä Turku International School 12.3.

Opiskelijaryppäässä näyttää olevan kyse muuntuneesta koronaviruksesta, joka leviää erittäin herkästi.

”Tilanteen vaikeus selvisi eilen. Tartuntoja ja altistumisia on tapahtunut laajalti esimerkiksi opiskelijoiden yhteisasumisessa, jossa virus leviää helposti”, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta.

Kaupunki ohjeistaa ihmisiä seuraavasti:

”Jos epäilet altistuneesi virukselle korkeakouluopiskelijoiden epidemiaryppäässä, jää omaehtoiseen karanteeniin ja hakeudu koronatestiin. Sama pätee tilanteisiin, joissa yhteisasumisessa jollakulla todetaan koronavirus.”

Koronantorjuntabussi tekee koronatestejä Ylioppilaskylässä la–su 20.–21.3. klo 11–14 osoitteessa Inspehtoorinkatu 3 C. Bussissa pääsee maksuttomaan koronavirustestiin ilman erillistä lähetettä. SPR on mukana tukemassa toimintaa.

Vaihto-opiskelijoille tehostettua viestintää

Kaikki Turun korkeakoulut ovat tiedottaneet koronasta ja koronaohjeista vaihto-opiskelijoille omissa kanavissaan pandemian alusta lähtien, kaupunki korostaa. Nyt kansainvälisille opiskelijoille suunnataan tehostettua koronaviestintää sekä erillinen etäinfotilaisuus.

VSSHP:n Pietilä haluaa tiedotteessa korostaa, ”ettei meidän ole hyödyllistä tuomita toisiamme, tärkeämpää on nyt katsoa eteenpäin ja oppia virheistä”.

”Ratkaisevaa ei ole, missä yhteydessä koronatartunnan on saatu tai mitä on tehty, kun on oltu koolla. Virus ei välitä, juhlimmeko vai olemmeko hartaasti lähellä toisiamme”, hän sanoo.

”Tärkeämpää on nyt kokonaan välttää turhia kontakteja, jotta saadaan taudin leviäminen hallintaan.”

Tyksissä on tällä hetkellä sairaalahoidossa 21 potilasta koronavirustaudin takia. Tilanne on viikon ajan ollut miltei ennallaan, sairaanhoitopiiri kertoo.

