Intian koronatilanne synkkenee monen kaupungin asettamista karanteeneista huolimatta.

Maassa löydetään uusia tapauksia päivittäin nyt yli 300 000 ja maan terveydenhuolto on venytetty äärirajoilleen. Keskiviikkona uusia tapauksia rekisteröitiin 315 000 ja kuolemantapauksia yli 2100. Neljässä päivässä uusia tapauksia on nyt todettu yli miljoona.

Sairaalat toisensa jälkeen kertovat vuodepaikkojen loppumisesta sekä happipullojen ja lääkkeiden puutteesta.

Pääkaupunki Delhissä on Reutersin tietojen mukaan jopa 5000 tehohoitopaikan vaje. Ihmisiä kuolee ennen kuin heitä ehditään ottamaan sairaalahoitoon.

Viranomaiset ovat nyt värvänneet sekä ilmavoimat että armeijan apuun taudin hillitsemiseksi. Ilmavoimat ryhtyy kuljettamaan happisäiliöitä ja lääkäreitä pahimpiin tautipesäkkeisiin kuten Delhiin ja Mumbaihin.

Armeijan sairaalat ja muut tilat ovat otettu käyttöön potilaita varten, kertoo intialainen televisioasema NDTV. Myös maan korkein oikeus on ilmoittanut vaativansa uutta kansallista koronasuunnitelmaa hallitukselta.

Televisiokanava TimesNow puolestaan kertoo vähissä olevien happipullojen kuljetusautojen ryöstöistä Maharashtran osavaltiossa sekä sairaaloissa tapahtuneista hapen kaappausyrityksistä. Kaikille ei riitä lisähappea.

Hautausmaan työntekijöitä pääkaupunki Delhissä tiistaina. Kuva: Amarjeet Kumar Singh

Todellisten tartuntamäärien uskotaan olevan vielä huomattavasti korkeampia, sillä kaikkia tartunnan saaneita ei edes ehditä testata. Testipaikat ovat ruuhkautuneet ja aikoja on vaikea saada.

Myös kuolemantapauksia uskotaan olevan huomattavasti enemmän kuin nyt tilastoidut runsaat 2000 päivässä. Läheskään kaikki tartunnan saaneet eivät käy testissä ja kuolinsyytä ei tutkita varojen puutteesta.

Rokotekattavuus yhä heikko

Vaikka Intia on maailman suurin rokotteiden valmistaja, ovat rokotteet loppuneet useista kaupungeista. Soitto paikalliselle rokotusklinikalle Delhissä vahvisti rokotteen loppuneen ja sen saamisesta ei ollut tietoa.

Maan rokotusohjelma aloitettiin tammikuussa ja tällä hetkellä vasta alle prosentti väestöstä on saanut molemmat rokotteet. Intiassa on käytössä kaksi rokotetta: AstraZeneca -rokote, joka on Indian Serum Instituten valmistama sekä intialaisen Bharat Biotechin Covaxin -rokote. Maassa olisi tarkoitus aloittaa koko aikuisväestön rokotus toukokuun ensimmäisenä päivänä.

Koronan toinen aalto on iskenyt Intiaan voimalla. Maassa on järjestetty viimeisen puolen vuoden aikana joukkohäitä sekä valtavia poliittisia ja uskonnollisia tapahtumia.

Delhiin julistettiin ulkonaliikkumiskielto maanantaina, mutta ulkona näkyy liikennettä ja ihmisiä toreilla. Lääkärit ovat lisäksi huolestuneet hiljattain löydetystä, niin sanotusta tuplamutatoituneesta virusmuunnoksesta.

Kaupunkien sulkutoimet aiheuttavat miljoonille ihmisille taloudellisia hankaluuksia, köyhyyttä ja jopa nälkää. Koronan vaikutukset Intian talouselämään ovat jo tähän asti olleet huomattavia. Kotimainen kysyntä sekä vienti romahtivat jyrkästi.

Virallisten tilastojen mukaan Intian kasvu viime vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä laski 3,1 prosenttiin, kun se vuoden takaisella ajanjaksolla oli 4,3 prosenttia. Maan talous oli kokenut pandemiaa edeltävää hidastumista, ja Maailmanpankin mukaan nykyinen pandemia voi aiheuttaa talouden romahduksen.