Ukraina iski sunnuntaina Tšonharin siltaan Krimillä sekä Ukrainan Henitšeskin kaupungin lähellä olevaan siltaan Hersonin alueella.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sekä Venäjän nimittämät miehityshallinnon viranomaiset että Ukrainan asevoimat vahvistavat Ukrainan olleen iskujen takana.

Ukraina pyrkii siltoihin kohdistuneilla iskuillaan katkaisemaan tai ainakin merkittävästi hankaloittamaan venäläisten huoltoyhteyksiä, arvioi yhdysvaltalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo.

Iskujen vuoksi Venäjä on osin joutunut turvautumaan pidempiin huoltoreitteihin, jotka kulkevat lähempänä eturintamaa, ISW arvioi. Tämä voi antaa Ukrainan tykistölle mahdollisuuden iskeä venäläisten huoltoon.

Ajatushautomon mukaan iskut siltoihin ovat jälleen yksi Ukrainan pyrkimys luoda otollisia olosuhteita tulevia vastahyökkäysoperaatiota varten. ISW:n siteeraama Wagneriin yhdistetty sotabloggari toteaa, että Ukraina on onnistuneesti käyttänyt samaa taktiikkaa aiemminkin. Hänen mukaansa Venäjän puolustus Hersonin länsiosissa hajosi sen jälkeen, kun Ukraina oli kuukausia kohdistanut iskuja venäläiseen logistiikkaan.

ISW:n siteeraamat venäläiset Telegram-tilit jakoivat kuvia, joiden mukaan ainakin Henitšeskin lähellä oleva silta on osin romahtanut. Tšonharin silta taas on Telegram-tilien mukaan kärsinyt vähäisempiä vaurioita.

LUE SEURAAVAKSI: