Jihadismin tutkija Juha Saarinen pohtii Twitterissä, muodostuuko ulkoministeriön sunnuntaina toteuttamasta kotiutusoperaatiosta ennakkotapaus.

Ulkoministeriö kotiutti sunnuntaina kuusi suomalaista lasta ja kaksi aikuista äitiä Koillis-Syyriasta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ulkoministeriö on kotiuttanut Syyriasta myös äitejä, ei vain lapsia.

Ulkoministeriön mukaan vain lasten kotiuttaminen ei ole ollut mahdollista.

”Muodostuuko tästä ennakkotapaus sille, että Suomi on valmis jatkossakin kotiuttamaan ääriliikehdintään konfliktialueella osallistuneita naisia? Toivottavasti tästä ei muodostu ennakkotapausta sille, että kotiutettujen rikosoikeudellinen vastuu ei toteudu”, Juha Saarinen kommentoi.

Hän huomauttaa, että Suomen kannalta olisi toisaalta todella ongelmallista antaa ei-valtiolliselle taholle poliittinen siunaus asettaa kansalaiset syytteeseen. Saarinen muistuttaa samalla, että Suomella on velvollisuus antaa oikeutta Isisin uhreille.

”Tässä on epäonnistuttu toistaiseksi systemaattisesti.”

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Myös oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat ihmetelleet, miksi myös äidit on kotiutettu Suomeen.

”Hallituksen on astuttava esiin perustelemaan hallituksen päätös, johon tämä suomalaisissa laajaa huolta aiheuttava ratkaisu perustuu. Miten varmistetaan kansallinen turvallisuus”, kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman kysyy.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho puolestaan muistuttaa Suojelupoliisin arviosta, jonka mukaan al-Holin leirillä olleet naiset todennäköisesti lisäävät palatessaan Suomeen kohdistuvan terrorismin uhkaa.

”Järkyttävää miten hallitus asettaa Suomen turvallisuuden toissijaiseksi. Hallituspuolueiden luottamuksen juuri saanut ministeri Haavisto saa jatkaa touhujaan, terrorismiriskin sisältäviin aikuisten hakemiseen käytetään miljoonia vaikka suojelupoliisi on heistä varoittanut. Nämä riskiaikuiset vaativat poliisin resursseja ja se on poissa muusta toiminnasta ja miten se edes voi toteutua käytännössä. He voivat jatkaa Isisin soluttautumista myös Suomen yhteiskuntaan. Olemme vaarallisella tiellä. Samaan aikaan Suomen nuoret huutavat apua sitä saamatta”, hän kirjoittaa Facebookissa.

