Miljoonaa ihmistä kohden menehtyneitä on Suomessa kuusi. Esimerkiksi Ruotsissa suhdeluku on kymmenkertainen eli 59.

Tanskassa kuolleita on miljoonaa asukasta kohden 35, Islannissa 18 ja Norjassa 16.

Lukemat ovat kaukana maailman pahimmin viruksesta kärsineistä Espanjasta ja Italiasta. Espanjassa tautiin on kuollut 300 ihmistä miljoonaa kohden, Italiassa 283. Kolmanneksi pahin tilanne on Belgiassa, jossa suhdeluku on 176.

Koronaviruksen lähtöpisteen Kiinan kertoma virallinen luku on tähän mennessä runsaat 3300 kuollutta eli runsaat kaksi miljoonaa asukasta kohden.

Lukuja vertailtaessa on otettava huomioon, että epidemia on eri maissa hyvin eri vaiheissa. Lopullisia johtopäätöksiä maiden onnistumisesta koronataistelussa voidaan tehdä vasta myöhemmin.

Yhdysvallat on noussut viime päivinä maaksi, jossa koronakuolemia on selvästi eniten. Eilen niitä oli lähes 2000. Ranskassa kuolleita oli 1400. Myös Iso-Britannia on ohittanut Espanjan ja Italian.

Suomessa asiasta on tviitannut Terveyden ja hyvintoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Markku Peltonen. Hän totesi tänä aamuna, että Suomessa kuolleiden määrä hypähti hieman viiveistä johtuen, mutta ei huomattavasti vaikuttanut käyrään, jolla Suomi on. Eilen raportoidut kuolemat ovat Peltosen mukaan todennäköisesti tapahtuneet osin aiemmin. Eilen raportoitiin seitsemästä lisäkuolemasta verrattuna edellispäivän lukuun.

”Vielä muistutan datojen rajoituksista ja siitä, että näistä ei mielestäni voi lukea eri maiden toimenpiteiden vaikutuksista ja eroista; on paljon monisyisempi ja vaatii huomattavasti pidemmän ajan. Tilannekuvaus, joka osoittaa, että meillä toistaiseksi hallinnassa”, Peltonen totesi Twitterissä tänä aamuna.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

THL puolestaan kertoo tuoreissa luvuissaan, että nyt Suomessa on ilmoitettu varmistettuja tapauksia 2 487, mikä on 179 enemmän kuin eilen tiistaina. Nyt Suomessa on kuollut koronavirukseen 40 ihmistä, kun eilen luku oli vielä 34. Tehohoidossa on 82 potilasta.

THL:n tämän päivän luvut eivät siis ole mukana Peltosen Twitterissä julkaisemassa tilastossa. Hyppäys kuolonuhreissa on ollut tänään samaa luokkaa kuin eilen: tänään luku nousi kuudella ja eilen seitsemällä tapauksella.

THL:n mukaan Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on nyt 45 tapausta 100 000 asukasta kohden.