New York. Ministeri Ville Tavio (ps) oli mukana YK:n korkean tason viikolla. Vierellä ministeri diplomaattiavustaja Mikko Autti.

Ukrainan sota ja kasvavat jännitteet suurvaltojen välillä värittivät tänä vuonna YK:n yleiskokouksen korkean tason viikkoa.

Vaikutukset heijastuvat laajasti maailmanjärjestön toimintaan, mutta kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä YK:ssa kuitenkin löytyy myös yksimielisyyttä, sanoo Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps). Näkemykset ovat Tavion mielestä myös hyvin linjassa Suomen hallituksen ohjelman kanssa.

”Siinähän korostetaan paljon sitä, että pyritään lisäämään yksityisen rahan ja yritysten osallisuutta tavoitteiden saavuttamisessa. Yritykset ovat tärkeässä roolissa kaupan edistämisessä ja kestävän talouskasvun mahdollistajina”, Tavio toteaa Kauppalehdelle.

New Yorkissa oli tällä viikolla mukana myös useita suomalaisia yrityksiä, joita ministeri myös tapasi. Mukana tapaamisessa olivat muun muassa Nokian, UPM:n, Outokummun, Fortumin, Fiskarsin, Keskon ja S-ryhmän edustajat.

”Suomalaisilla yrityksillä on hyviä mahdollisuuksia päästä mukaan kestävän kehityksen edistämiseen myös koko YK:n laajuisten hankintojen kautta”, Tavio toteaa ja nostaa esiin muun muassa mittauslaitteita valmistavan Vaisalan sekä Turussa ehkäisyvälineitä valmistavan Bayerin, vaikka ei suomalainen yritys olekaan.

Suomen hallituksen kehitysavun määrärahoja koskevat sopeutukset eivät nousseet New Yorkissa tapaamisissa esiin Tavion mukaan ”oikeastaan millään tavoin”. Suomi leikkaa kehitysyhteistyön määrärahoista ensi vuonna kaikkiaan 118 miljoonaa euroa. Koko vaalikauden aikana hallitus tavoittelee kehitysyhteistyön määrärahoihin noin miljardin euron sopeutusta.

”Se kyllä tiedetään, mutta ymmärretään myös, että budjetit vaihtelevat ja välillä valtiontaloutta täytyy tasapainottaa. Säästöt eivät poista Suomen vahvaa sitoumusta jatkaa YK:n alaisten järjestöjen tukijana.”

Näitä järjestöjä ovat YK:n tasa-arvojärjestö (UN Women), väestörahasto (UNFPA), lastenrahasto (UNICEF) sekä kehitysohjelma (UNDP).

Tavio sanoo itse kannattavansa Suomen osallistumista yhteiseen työhön kehittyvien maiden hyväksi.

”Toinen kysymys on sitten se minkälaisilla summilla ja millaisin keinoin. Kysymys on taloudellinen eikä periaatteellinen. Rahankäytön pitää olla myös tehokasta ja mennä oikeisiin kohteisiin. Hallituksen yksi painopiste on nimenomaan se, että kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä pyritään estämään.”

Hallitus on päättänyt laatia ensi vuonna uuden Suomen kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteon. Ulkoministeriön ja Business Finlandin muodostaman Team Finland -verkoston toimintaa ja johtamista uudistetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa tukemaan Suomen strategisia intressejä.

”Kiina pysyy edelleen Suomen suurena kauppakumppanina”

Geopoliittiset jännitteet ja globaalin valtataistelun vaikutukset näkyvät tietysti vahvasti kauppapolitiikassa.

EU:n kauppakomissaari, Euroopan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis on varoittanut "uusista huolenaiheista" Kiinan suhteissa. Hän keskustelee huolista kiinalaisten kollegojensa alkavalla viikolla. Eurooppalaiset yritykset kokevat liiketoimintaympäristön politisoituvan Kiinassa ja EU:ssa on lisäksi käynnissä on Kiinan sähköajoneuvojen tukia koskeva selvitys.

”Selvää on, että yrityksillä riskienhallinta korostuu ja se koskettaa ennen kaikkea Kiinaa. Erityisesti jännite koskee sensitiivisiä teknologioita vauhdilla kiihtyvän teknologisen murroksen vuoksi”, Tavio sanoo.

Uusi Suomi uutisoi aiemmin, että suomalaisten yritysten suhtautumisessa Kiinaan on tapahtunut muutos. Pienet yritykset eivät välttämättä uskalla lähteä valloittamaan markkinoita.

Toisaalta suurilla vientiyhtiöillä näkemys on jakautuneempi. Vientiyrityksistä 17 prosenttia arvioi Kiinan merkityksen joko kasvavan hieman tai merkittävästi ja 55 prosenttia ennakoi sen pysyvän ennallaan.

Kansainvälinen kauppa itsessään on rauhaa edistävä tekijä, Tavio painottaa. Eri maiden taloudellisten yhteyksien ylläpitäminen edesauttaa yhteistyötä myös jatkossa.

”Sen vuoksi hyviä välejä on syytä ylläpitää myös Kiinan suuntaan. Kiinahan pysyy edelleen Suomen suurena kauppakumppanina. Jos puhutaan vaikka maataloudesta, niin kauppaa voidaan hyvin edistää ja kasvattaa nykyisestä, sillä ostovoimaa Kiinassa on. Mitä tulee sitten investointeihin Kiinaan, siinä yritykset varmasti tekevät omat riskiarvionsa”, Tavio sanoo.

Ministerin mielestä suomalaisten yritysten kannattaa lähtökohtaisesti pyrkiä hakemaan uusia markkinoita kaikkialta. Hän kehottaa yrityksiä kuitenkin kiinnittämään erityistä huomiota läntisiin kauppakumppaneihin ja Yhdysvaltoihin.

”Se näkyy myös ulkoministeriön prioriteeteissa ja Texasin Dallas olisi hyvä uusi kohde lähetystölle.”

Tavio itse aikoo myös liikkua yritysdelegaatioiden kanssa Suomelle tärkeillä ja potentiaalisilla vientimarkkinoilla. Maailman väkirikkaimmaksi maaksi nousseeseen Intiaan on matka suunnitteilla. Osaamisen taso on Intiassa erittäin kova ja kauppasuhteita maan kanssa on Tavion mukaan tärkeää pyrkiä edistämään.

”Loppuvuonna tärkeä tapaus on myös ilmastokokous Dubaissa, johon on näillä näkymin tulossa myös ennätysmäärä suomalaisia yrityksiä.”