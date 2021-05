Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) osallistuu perjantaina ja lauantaina euroryhmän ja EU-maiden valtiovarainministerien kokouksiin.

Vanhanen kertoi euroryhmän kokouksen ensimmäisessä puheenvuorossaan EU:n omien varojen päätöksen eli elpymispaketin hyväksymisestä Suomessa. Hän kertoi myös eduskunnan esittämistä lausumista.

”Katsoin tarpeelliseksi informoida kokousta tästä Suomen poikkeuksellisen vaikeasta omien varojen päätöksestä. Oli lopulta seitsemästä kansanedustajasta kiinni, että enemmistö syntyi. Kerroin hiukan siitä, mitkä olivat perustuslakivaliokunnan perustelut 2/3:n enemmistön vaatimukselle, koska sen kanta varmasti tulee jatkossakin olemaan tällainen”, Vanhanen totesi tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Vanhanen esitteli euroryhmän kokouksessa lyhyesti myös eduskunnan elpymispakettiin tekemää kahdeksaa pontta, jotka sitovat valtioneuvostoa.

”Ne heijastuvat muun muassa pankkiunionin kehittämiseen ja EU:n omien varojen kehittämisestä käytävään keskusteluun.”

Vanhanen ei ole saanut kokouksessa eurooppalaisilta ministerikollegoiltaan vielä kommentteja eduskunnan päätöksestä tai ponsista.

”Tässä kokouksessa en valitettavasti pysty suoria kommentteja saamaan, sillä osallistun siihen etänä Suomesta. Kaksi kolmasosaa ministereistä on Lissabonissa paikan päällä, mutta karanteenisääntöjen ja alkuviikon lisätalousarvioriihen takia en voinut ajatella lähteväni sinne.”

EU:n elvytyspaketin toteutuminen vaatii kaikkien jäsenmaiden parlamenttien hyväksynnän. Jäljellä on vielä muutama maa, jossa päätöstä ei ole tehty.

”Myös kansallisten suunnitelmien hyväksyntäjärjestelmä ottaa oman aikansa. Korostin hyvin voimakkaasti tätä eduskunnan ponnessakin ollutta ajatusta siitä, että suunnitelmien valvonnan täytyy olla tiukkaa.”

Suomen lopullinen elpymissuunnitelma on Vanhasen mukaan tulossa hyväksyttäväksi ensi viikolla. Ensimmäiset elvytysrahat laitetaan Suomessa liikkeelle toukokuun lopussa annettavassa kolmannessa lisäbudjetissa.

Vielä muutama vuosi sitten puhuttiin paljon ”Hansa-ryhmästä” tai ”Uudesta Hansaliitosta” eli Pohjois-Euroopan jäsenmaiden muodostamasta ryhmästä, joka korosti vapaakauppaa ja talouskuria. Onko ryhmällä enää toimintaa?

”Se ei kokoonnu mitenkään säännöllisesti, mutta se on viiteryhmä, joka on tietyissä teemoissa meille läheisin. Asioiden pohjalta me valitsemme koalition, jossa haemme yhteistyötä”, Vanhanen totesi.

EU-maiden valtiovarainministerien kokous alkoi iltapäivällä euroryhmän kokouksen jälkeen.