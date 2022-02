Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi Twitterissä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps) Ukraina-lausunnosta syntynyttä kohua.

”Valtioilla on itsenäinen oikeus tehdä omia turvallisuuspoliittisia valintojaan. Tämä koskee sekä Suomea että muita maita. Suomi on tottunut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tasapainoilemaan, mutta Venäjän haikailulle etupiirien aikaan me emme saa antaa senttiäkään periksi”, Purra kirjoittaa.

”Turvallisuuspoliittinen keskustelu ja mielipiteidenvaihto on sallittua. Tärkeissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehtävissä toimivilta edellytetään kuitenkin keskittymistä Suomen linjan edustamiseen ja pidättyvyyttä muodostaa tai ainakin julkaista siitä selvästi eroavia kantoja”, Purra jatkaa.

Purra ei mainitse Niikkoa tviiteissään. Purralta kuitenkin kysyttiin Niikon kannanotosta perussuomalaisten energian hintaa koskevan välikysymyksen tiedotustilaisuudessa. Purra totesi tuolloin, ettei tunne asiaa ja kommentoi siihen tutustuttuaan.

Niikko on sittemmin poistanut tviittinsä.

”Nyt pitäisi sitten Macronin tai jonkun muun astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon. Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset on karmivat. Eikö lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä, joka Venäjän tuntee?” kuului Niikon alkuperäinen tviitti, jossa hän kommentoi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tapaamista.

”Täsmennys - Toki olen sitä mieltä että jokainen itsenäinen valtio on vapaa hakemaan Nato-jäsenyyttä. Tällä hetkellä Ukrainan Nato-jäsenyys ei ymmärtääkseni ole realistinen. Jännitteiden lieventämiseksi vuoropuhelun jatkaminen ja uhittelun vähentäminen on tärkeää”, Niikko sanoo uudessa tviitissään.