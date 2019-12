Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on aloittanut neuvottelut muiden oppositioryhmien kanssa välikysymyksen jättämiseksi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnan takia.

Haavistoa on syytelty omavaltaisesta toiminnasta al-Holin pakolaisleirin suomalaislasten evakuoinnin suunnittelussa sekä yksittäisen virkamiesjohtajan, konsulipäällikkö Pasi Tuomisen, painostamisesta asiassa.

Perussuomalaiset kertoi jo aiemmin olevansa valmiudessa jättämään välikysymyksen, jos Haavisto jatkaa tehtävässään hallituskriisin jälkeen. Haavisto on jatkamassa, joten perussuomalaiset puuhaa nyt välikysymystä al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten ja Suomesta sinne päätyneiden tilanteesta.

Haaviston puheet eivät perussuomalaisten mukaan täsmää julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä peräänkuuluttaa selvitystä siitä, onko eduskunnalle puhuttu totta vai ei.

”Jos ei, hallitus ja ministeri Haavisto eivät voi nauttia eduskunnan luottamusta”, Mäkelä sanoo tiedotteessa.

”Edellinen hallitus on silloisen pääministeri Antti Rinteen (sd) suulla antanut erilaista tietoa kuin asian todellinen laita näyttää olevan. Haaviston tarinat joutuvat jatkuvasti epäluotettavaan valoon julkisuuteen avautuvien tietojen kanssa.”

Perussuomalaisten mukaan on selvitettävä ennen kaikkea, ollaanko Isis-perheitä tuomassa Suomeen, onko Haavisto puhunut totta aiheesta ja onko hän syyllistynyt virkamiehen painostamiseen vaatimalla tältä lainvastaisia toimia Isis-perheiden tuomiseksi Suomeen.

Pasi Tuominen on syyttänyt julkisuudessa Haavistoa jopa lakia mahdollisesti rikkovasta ratkaisusta al-Hol-asian hoitamisessa. Haavisto on kiistänyt väitteet, ja alivaltiosihteeri Pekka Puustinen on asettunut ministerin tueksi. LUE LISÄÄ:

Toiseksi suurin oppositiopuolue kokoomus pohtii, lähteekö se mukaan perussuomalaisten välikysymykseen. Asiasta kertoo kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra. Toistaiseksi hän ei osaa kommentoida sen tarkemmin, sillä prosessi on kesken.

”Arvioimme asiaa”, Kopra sanoo Uudelle Suomelle.

Perussuomalaiset ei lähtenyt mukaan kokoomuksen välikysymykseen Antti Rinteen (sd) hallituksen Posti-kriisistä, jonka päätteeksi Rinteen hallitus kaatui. Sen sijaan perussuomalaiset vaati Rinteeltä pääministerin ilmoitusta, josta tämä kieltäytyi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on väittänyt tänään Uutissuomalaiselle, että al-Holin leiriltä oltaisiin tuomassa suomalaisia jo tällä viikolla Suomeen tosin sillä tarkennuksella, ettei hän pysty vahvistamaan tiedon todenperäisyyttä. Ulkoministeriö on tyrmännyt väitteen STT:lle.

Korkea virkamieslähde puolestaan vahvistaa Ylelle, että al-Holin suomalaisten siirtäminen charter-lennolla Suomeen tällä viikolla on ollut yksi vaihtoehto, joka ei olisi enää todennäköinen.

Kopra korostaa, että kokoomus tekee harkintansa vahvistettujen tietojen perusteella.

”Se on selvä, että emmehän me tällaisiin huhuihin ja lentäviin tarinoihin voi tätä toimintaamme perustaa. Kyllä meidän näkökulma on se, että eduskunnassa, kun me näitä asioita kriittisestikin arvioimme, niin se perustuu siihen, mitä ministerit ovat todennetusti sanoneet ja tehneet tai jättäneet sanomatta ja jättäneet tekemättä.”

Kokoomus on jo aiemmin jättänyt Haaviston tapauksesta kirjallisen kysymyksen ja todennut, että hallitus on ollut aikeissaan täysin epäselvä. LUE LISÄÄ:

Eduskunnan ulkoasianvaliokunta on hyväksynyt Haaviston selvityksensä asiasta kokoomusjäseniä myöten. Vain valiokunnan perussuomalaiset jäsenet olivat hyväksymistä vastaan.

Uuden Suomen tietojen mukaan kokoomuksella on ylimääräinen ryhmäkokous keskiviikkoaamuna kello yhdeksän. Osallistuminen välikysymykseen ratkaistaan kyseisessä kokouksessa.