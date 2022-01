Saksa esti perjantaina puolustusliitto Natoon kuuluvaa Viroa viemästä kenttätykkejä Ukrainaan. Asiasta uutisoi Wall Street Journal (WSJ), joka viittaa sekä virolaisiin että saksalaisiin lähteisiin.

Baltian maiden puolustusministerit kertoivat aikaisemmin perjantaina toimittavansa Ukrainalle aseita, jotta maa voi vahvistaa puolustusvoimiaan. Ministereiden yhteisen tiedotteen mukaan Viro toimittaa Javelin-panssarintorjuntaohjuksia ja Latvia ja Liettua Stinger-ilmatorjuntaohjuksia.

Saksa on asiassa jyrkästi eri linjoilla kuin Yhdysvallat, Britannia ja Puola, jotka eivät ole estäneet aseiden viemistä Ukrainaan.

”Jälleen kerran on pakko kysyä, millä puolella Saksa on. Onko se autoritaarisen korruptiohallinnon vai demokratian puolella? Valitettavasti näyttää siltä, että Saksa on vastannut kysymykseen aivan liian selvästi”, Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut ruotsalainen Itä-Euroopan asiantuntija, Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund kommentoi Twitterissä.

Amerikkalaisen ajatushautomo Brookings-instituutin analyytikko Michael O’Hanlon puolestaan arvioi WSJ:lle, että aseiden viennin estäminen asettaa Saksan uuden liittokanslerin Olaf Scholzin politiikan erittäin kyseenalaiseen valoon.

”Tämä on yksi ensimmäisiä uuden liittokanslerin testejä ja näyttää sen, pystyykö uusi hallituskoalitio vastaamaan kansainväliseen kriisiin. Tämä voi kyseenalaistaa koko hänen ulkopoliitikan johtamistaitonsa”, O’Hanlon kommentoi.

Saksan puolustusministeri Christine Lambrecht vakuuttaa maan kuitenkin tukevan Ukrainaa.

”Lähetämme Ukrainaan täydellisen kenttäsairaalaan helmikuussa. Meidän on tehtävä kaikkemme kriisin liennyttämiseksi. Aseiden toimittaminen ei tällä hetkellä olisi tässä avuksi”, hän kommentoi Welt am Sonntag -lehdelle.

