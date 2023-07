Työikäisten ulkomaalaisten maahanmuuttajien määrä on kasvanut Suomessa 2000-luvulla noin 10 000 vuosittaisesta maahanmuuttajasta noin 20 000 vuosittaiseen maahanmuuttajaan, käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaamasta selvityksestä.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) laatima selvitys tarkasteli, miten Suomeen vuosina 2005–2020 muuttaneet ulkomaalaiset ovat päässeet kotoutumista edistäviin työvoimapalveluihin ja siirtyneet työmarkkinoille. Tietoa voidaan hyödyntää kotoutumis- ja työvoimapalveluiden kehittämiseen.

”Suomi on avoin yhteiskunta, joka auttaa ja kannustaa alkuun uudessa yhteiskunnassa. Hallitus uudistaa kotoutumisjärjestelmän kannustavammaksi, jotta saamme palveluiden kautta yhä useamman maahanmuuttajan kiinni työelämään. Selvitystä voidaan hyödyntää tässä työssä”, sanoo työministeri Arto Satonen (kok) tiedotteessa.

Raportissa arvioidaan maahanmuuttajatyönhakijoiden ohjautumista kotoutumista edistävien työvoimapalvelujen piiriin niin kutsutun URA-aineiston, eli työhallinnon yksilötasoisen aineiston, sekä Tilastokeskuksen FOLK-aineistojen pohjalta.

Reilu kolmannes maahanmuuttajista rekisteröityy työnhakijaksi ensikosketuksena työvoimaan Suomessa. Koska maahanmuuttajien määrä on kasvanut, myös uusien maahanmuuttajatyönhakijoiden joukko on kaksinkertaistunut vuosien 2005–2020 aikana. Useimmille laaditaan heti aluksi työllisyyttä edistävä kotoutumissuunnitelma.

Kotoutumiskoulutus on usein ensimmäinen maahanmuuttajille tarjottava palvelu. Se sisältää työelämä- ja yhteiskuntatietoutta, suomen tai ruotsin kielen opetusta sekä muuta työelämään tai jatkokoulutukseen pääsemistä edistävää koulutusta.

Kotoutumissuunnitelman saaneiden ja kotoutumiskoulutuksen aloittaneiden osuus on kasvanut. Suunnitelma laaditaan ja kotoutumiskoulutus aloitetaan kuitenkin yhä myöhemmin suhteessa työnhaun aloitukseen.

Kasvu tyssää 45 prosenttiin

Viisi vuotta kotoutumissuunnitelman laadinnan jälkeen noin kolmasosa maahanmuuttajista on työsuhteessa, noin kolmasosa työvoiman ulkopuolella ja noin kolmasosa edelleen työnhakijana tai työvoimapalveluissa.

Vuosina 2005–2011 kotoutumissuunnitelman saaneiden työsuhteessa olevien osuus on raportin mukaan saavuttanut 5–6 vuoden kuluessa noin 45 prosentin osuuden, jota suuremmaksi osuuden ei havaita kasvavan 10 vuoden aikana.

Raportin mukaan työllisyyden kehittyminen kahden tuoreimman kohortin eli 2012–2014 ja 2015–2017 osalta ”poikkeaa huomattavasti” aikaisempien kohorttien kehittymisestä 2005–2008 ja 2009–2011, jotka näyttävät siirtyneen myöhempiä kohortteja nopeammin työmarkkinoille. Myöhempien kohorttien työllisyyden kehitys ei tasoitu yhtä voimakkaasti kuin aikaisempien kohorttien työllisyyden kehitys.

Raportin mukaan ei kuitenkaan voida sanoa, tulevatko nämä myöhemmät kohortit lopulta pärjäämään työmarkkinoilla aikaisempia kohortteja paremmin.

”Tämän tarkastelun perusteella ei voida myöskään sanoa, johtuvatko erot työllisyyden kehityksessä erilaisesta talouden suhdannetilanteesta, vai esimerkiksi erilaisesta kotoutumista edistävien työvoimapalvelujen tarjonnasta ja käytöstä kohorttien välillä”, raportissa todetaan.

"Myöhempien kohorttien työllisyyden kehityksen ei olla vielä myöskään havaittu tasoittuneen kuten aiempien kohorttien työllisyyden kehityksen. Vuosien 2012–2017 kohortit mahdollisesti siten saavuttavat korkeamman työllisyysasteen kuin vuosien 2005–2011 kohortit.”

Jatkotutkimuksen tulisi raportin mukaan jatkaa näiden kohorttien työllisyyskehityksen seurantaa.

”On mielenkiintoinen kysymys, saavuttavatko myöhemmät kohortit aikaisempia kohortteja korkeamman työllisyyden tason. Jatkossa tulisi myös selvittää syitä näihin hyvin erilaisiin työllisyyden aikaprofiileihin. Nämä kaksi aikajaksoa poikkeavat toisistaan huomattavasti talouden suhdanteiden osalta, mutta myös kotoutumista edistävien työvoimapalveluiden tarjonnan osalta.”

Tyypillisin ensimmäisen kotoutumiskoulutusjakson jälkeen alkava palvelu on raportin mukaan toinen kotoutumiskoulutusjakso. Työttömyysetuudella tuetulla omaehtoisella opiskelulla jatkaminen on yleistynyt viimeisimpinä havaintovuosina. Erilaisten valmennuksien, kokeilujen ja harjoittelujen sekä muiden palvelujen osuus on pienentynyt alkaen vuodesta 2005, raportti kertoo.

Työelämää lähellä oleviin palveluihin, kuten palkkatukeen ja ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuminen yleistyy palvelupolun edetessä, mutta näihin palveluihin osallistutaan silti harvoin. Aiemman tutkimuksen perusteella työelämää lähellä olevat palvelut ovat yhteydessä korkeampaan työllisyyteen.

