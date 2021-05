Keskusta on yhä odotetusti kuntavaalien suurin puolue ehdokasmäärällä mitattuna. Kun ehdokashakemusten myöhennetty määräaika umpeutui tiistaina, puolueella oli listoillaan noin 6900 ehdokasta.

Kuntavaalien siirto pidensi ehdokasasettelua, ja keskusta sai ”jatkoajan” aikana noin 400 ehdokasta lisää. Puolue ei silti päässyt tavoitteeseensa, joka oli viime kuntavaalien ehdokasmäärän (7500) ylittäminen.

”Olen itse erittäin tyytyväinen lopulliseen ehdokasmäärään. Jokainen ehdokas on iso ilonaihe, ja on hienoa, että useissa kunnissa mentiin reippaasti ehdokasmäärässä eteenpäin”, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen iloitsee.

Keskustan listoilla on ehdokkaita 282 kunnassa, ja edellisvaaleihin verrattuna mukana on nyt kaksi uutta kuntaa, puolue tiedottaa.

Puolueiden ehdokasmäärät nyt ja alkuperäisenä määräpäivänä. Juttu jatkuu graafin alla.

Kokoomuksen ehdokasmäärä, noin 6015 ehdokasta, on toiseksi suurin. Puolue kertoo kuntavaalien ehdokasmääränsä nousevan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maaliskuusta kokoomuksen ehdokasmäärä ”kasvoi yli odotusten, noin 400 ehdokkaalla”.

”Tämä on historiallinen käänne kokoomukselle, ehdokasmäärä on taas kasvu-uralla”, puoluesihteeri Kristiina Kokko iloitsee tiedotteessa.

Kokoomus muistuttaa, että vuoden 2017 kuntavaaleissa sillä oli 5739 ehdokasta, ja puolue oli kuntavaalien valtakunnallinen ykkönen.

Ehdokasasettelun suuri voittaja on silti perussuomalaiset, joka nostaa ehdokasmääränsä lähes 6000:een. Ehdokasmäärältään se on nyt suurempi kuin pääministeripuolue sdp, jolla on 5612 ehdokasta.

”Kiitos kenttäväelle huikeasta työstä ehdokashankinnassa - kesäkuussa otetaan Suomi takaisin”, puoluesihteeri Simo Grönroos tviittaa.

Kuntavaalien siirron jälkeen juuri perussuomalaiset on kasvattanut ehdokaslistansa pituutta eniten, mikä vie pohjaa oppositiopuolueen epäilyiltä, että siirto oli hallituspuolueiden taktiikkaa ehdokasmäärien nostamiseksi.

Sdp korostaa tiedotteessaan olevansa ”koko maan kuntapuolue”, sillä puolueen ehdokkaita ”voi äänestää lähes jokaisessa Manner-Suomen kunnassa”.

”Olen tyytyväinen ehdokkaiden määrään ja tulokseen näissä koronaolosuhteissa, kun emme ole päässeet kohtaamaan ihmisiä ja tekemään ehdokashankintaa kasvotusten”, puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo tiedotteessa.

Keskisuurista puolueista vasemmistoliiton ehdokasmäärä tippuu edellisvaaleista noin 200 ehdokkaalla, mutta on yhä noin 3000. Puoluesihteeri Mikko Koikkalainen pitää hyvänä merkkinä sitä, että ehdokasmäärä on pysynyt tasollaan valtakunnallisesti ratkaisevissa isoissa kunnissa.

Vihreät nousee 2800 ehdokkaaseen, ja puolue juhliikin ennätyksellisiä lukuja.

”Teimme siis kaikkien aikojen ehdokasennätyksen, ehdokkaita ollaan asettamassa noin 200 enemmän kuin neljä vuotta sitten, kun teimme edellisen ehdokasennätyksen. Ehdokkaita tullaan asettamaan yli 200 kuntaa, mikä on myös selvästi aiempaa enemmän”, puoluesihteeri Veli Liikanen kertoo.

Vihreät ”tekivät jo maaliskuun listojen jätössä ehdokasennätyksen, ja tämä tulos parani entisestään lopullisen ehdokasasettelun yhteydessä”. Puolueen tavoitteena on kaikkien aikojen paras kuntavaalitulos.

Rkp:n puoluesihteeri Fredrik Guseff kertoo, että myös rkp:n ehdokasmäärässä on tapahtunut käänne, kuten kokoomuksella.

”Nämä ovat ensimmäiset vaalit sitten 1984 kun ehdokasmäärä on noussut edellisistä vaaleista”, Guseff viestittää.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta. Ehdokasasettelu vahvistetaan 14. toukokuuta.

Viime vaalien ehdokasmäärät ja valitut valtuutetut puolueittain kuvissa alla.

LUE MYÖS: