Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa hallitusrivit ovat pitäneet EU-komission ennallistamisasetusta koskevassa lausunnossa, kertoo valiokunnan jäsen, vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski Uudelle Suomelle.

Asian vahvistaa Uudelle Suomelle myös pääministeripuolue SDP:n kansanedustaja, valiokunnan jäsen Raimo Piirainen.

Valtiovarainvaliokunnan lausunto tulee julkiseksi keskiviikon aikana.

Aiemmissa lausuntovaliokunnissa hallitusrivit ovat rakoilleet kysymyksessä.

”Valtiovarainvaliokunta ilmoittaa, että ennallistamisasetus ei komission nyt ehdottamassa muodossa ole Suomen kannalta hyväksyttävä budjettivaltaa rajoittavana. Hyväksyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi esitystä on valtioneuvoston sekä eduskunnan valiokuntien osoittamin tavoin muutettava siten, että sen kustannusvaikutukset Suomelle alenevat merkittävästi”, Lohikoski kertoo Uudelle Suomelle valiokunnan lausuvan.

Asiassa mietinnön antava valiokunta on eduskunnan suuri valiokunta. Valtiovarainvaliokunnan lausunnon jälkeen odotetaan enää perustuslakivaliokunnan lausuntoa, ennen kuin suuri valiokunta pääsee mietintöään sorvaamaan. Suuri valiokunta antaa hallitukselle mandaatin EU-neuvotteluissa.

Lohikoski sanoo pitävänsä ”erittäin tärkeänä” sitä, että valtiovarainvaliokunnassa hallituspuolueet ovat nyt yhtenä rintamana.

Onko tässä lukko aukeamassa?

”Näkisin, että olennainen asia on ollut myös se, että valtioneuvosto on tässä samaan aikaan valmistellut välikysymykseen vastaamista. Siinä on löydetty yhteisiä kantoja. Varmasti sieltä löytyi tukea tällekin, että saatoimme saada aikaan paperin, jossa nimenomaan hallituspuolueet löytävät yhteisen linjan. Näin itse koin, että siitä oli tukea meidän prosessille ja siihen vetosinkin, että neuvottelemme nyt yhteisen paperin.”

Mediatietojen mukaan hallituksessa nimenomaan keskusta on ollut jarruna yhteisen kannan löytymiselle. Hallitus vastaa tänään keskiviikkona iltapäivällä opposition välikysymykseen ennallistamisasetuksesta.

Hallituspuolueet kävivät pitkän ja vaikean väännön välikysymysvastauksen muotoilusta. Uuden Suomen hallituslähteestä saaman tiedon mukaan vaikeuksia aiheutti nimenomaan keskusta, mikä on aiheuttanut turhautumista muissa hallituspuolueissa.

”Kyllä heillä on varmasti ollut profiloitumisen tarve. Mutta eivät ole päättäneet kuitenkaan hallitusta tähän asiaan kaataa, niin ovat tulleet halukkaiksi neuvottelemaan muiden kanssa”, Lohikoski sanoo.

Uuden Suomen tiedon mukaan sanamuotoja välikysymysvastauksesta on väännetty avustajien kesken yli 30 tuntia, vaikka välikysymys ei suoraan vaikuta hallituksen varsinaiseen kannanmuodostukseen, joka tehdään U-kirjelmissä. Hallitus lausui yksimielisen kannan asiasta U-kirjelmässä syyskuussa.

Lohikoski arvioi, että valtiovarainvaliokunnan yhtenäinen hallituspuolueiden kanta auttanee suuren valiokunnan hallituspuolueiden neuvottelijoita, kun merkittävästä toisesta valiokunnasta on yhtenäinen kanta.

Lohikoski kertoi Twitterissä keskiviikkona myös, että oppositiopuolueet tekivät odotetusti eriävät mielipiteet ennallistamisasetuslausuntoon valtiovarainvaliokunnassa.

Tästä asetuksessa on kyse

Euroopan komissio antoi kesäkuussa esityksen luonnon ennallistamisasetuksesta. Sen tarkoitus on parantaa ekosysteemien tilaa ja vähentää luontokatoa.

Komissio haluaa, että vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista olisi vuoteen 2030 mennessä katettu luonnon ennallistamistoimenpiteillä. Toimien pitäisi koskea kaikkia ennallistamisen tarpeessa olevia ekosysteemejä vuoteen 2050 mennessä.

Eduskunnalle jätetyssä U-kirjelmässä todetaan, että Suomen mielestä on tärkeää, että jäsenvaltioille jätetään riittävästi liikkumavaraa kohdentaa luonnon tilaa parantavia toimia.

Hallituspuolueiden rivit ovat kuitenkin revenneet, kun ennallistamisasetusta on käsitelty eduskunnan valiokunnissa. Keskusta, SDP ja RKP ovat asettuneet valiokuntakäsittelyissä kannalle, joka on kriittisempi kuin hallituksen oma kanta. Sen sijaan vasemmistoliitto ja vihreät ovat olleet hallituksen linjan kannalla.