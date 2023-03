EU-komissio on arvioinut, että päästökaupan ulottaminen tieliikenteeseen nostaisi polttoaineen hintaa.

Lisää hintaa. EU-komissio on arvioinut, että päästökaupan ulottaminen tieliikenteeseen nostaisi polttoaineen hintaa.

Euroopan unionin päätös ulottaa päästökauppa tieliikenteeseen kuumensi keskustelua auto- ja liikennealan järjestämässä vaalipaneelissa. Päästökauppajärjestelmän on määrä käynnistyä EU:ssa komission, parlamentin ja neuvoston hyväksynnällä vuonna 2027.

Päätös näkyisi myös polttomoottoriautoilijoiden kukkarossa, sillä komissio on arvioinut sen nostavan bensiinin ja dieselin pumppuhintaa 10–15 senttiä litralta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio katsoo, ettei päästökauppaa tulisi ottaa käyttöön Suomessa vielä vuonna 2027. Tavio vastustaa myös polttoaineveron indeksikorotusta.

”Kun polttomoottoriautoilijoiden suhteellinen määrä laskee, se edellyttää sitä, että polttomoottoriautoilun kustannuksia lasketaan. Verotus ei voi olla näin epätasa-arvoista”, Tavio linjasi.

Päästötavoitteita EU-maat noudattavat Tavion mielestä omalla tavallaan.

”Nythän Ruotsissa päädyttiin ruotsidemokraattien voiton myötä siihen, että jakeluvelvoitetta lasketaan EU:n minimitasolle ja Suomessa päätetty vastaavasti, että sitä nostetaan korkealle tasolle. Nämä ovat poliittisia arvovalintoja joka EU-maassa”, Tavio sanoi.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mielestä vertailu Ruotsiin on harhaanjohtavaa, sillä jakeluvelvoite on ollut hänen mukaansa Suomessa ainoa kansallinen keino liikenteen päästövähennyksiin. Jakeluvelvoitteella säädellään sitä, kuinka suuri osuus jakelijoiden vuosittain toimittamasta polttoaineesta on uusiutuvaa.

”Ruotsissa on kokonainen kirjo muita keinoja, joita jakeluvelvoite vain täydentää, joten vertailu on täysin hedelmätöntä ja harhaanjohtavaa”, Harakka vastasi.

Tavion mielestä liikenteen päästöt vähenevät myös luonnollisesti liikenteen sähköistymisen kautta. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ei Tavion näkemystä sulattanut, vaan korosti poliittisen ohjauksen merkitystä.

”Se, miksi on sähköautoja ja hiilivapaata terästä liittyy siihen, että haitoilla on hintaa. Poliittinen ohjaus on erinomainen draiveri teknologisen kehityksen, erityisesti skaalautumisen ja kaupallistumisen osalta”, Harjanne sanoi.

Harjanne muistutti kansallisen verorakenteen tarkastelemisesta, etteivät päästökaupan kustannukset kasautuisi sen päälle. Samoilla linjoilla oli myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, jonka mukaan esimerkiksi Saksan liikenne voisi määrätä päästöoikeuden hinnan, joka tulisi Suomessa polttoaine- ja ajoneuvoverotuksen päälle.

”Ei ole oikein, että Suomessa autoilu on kalliimpaa kuin muissa maissa, jos niissä on alhaisemmat kansalliset verot”, Mykkänen lisäsi.