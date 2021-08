Sähköä fossiilisten tilalle. Yhteiskunnan sähköistäminen on valtava ja haastava projekti, mutta yksi perusperiaate on ydinvoimaa kannattavan Atte Harjanteen mukaan yksinkertainen. ”Jos puhdasta sähköä on tarpeeksi tarjolla, se mahdollistaa kaiken muun.”

Kuva: Petteri Paalasmaa