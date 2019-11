Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson puolusti MTV:n Huomenta Suomessa hallituskumppaniaan Sirpa Paateroa (sd).

Omistajaohjausministeri Paatero on joutunut kohun keskelle Postin työriidan melskeessä. Paatero on antanut ristiriitaisia tietoja Postiin liittyen ja vedonnut kommunikaatio-ongelmiin Postin kanssa. Hän on kertonut käyvänsä viestinnän parantamisesta keskusteluja Postin johdon kanssa.

Paatero totesi illalla Ylen A-studiossa, että Postin hallitus nauttii tällä hetkellä hänen luottamustaan ja ”pelisääntökeskustelu käydään”.

Postin työriidan keskiössä on ollut kysymys 700 pakettilajittelijan työehdoista.

Paatero kertoi tiistaina median edessä, että häneltä meni elokuussa ohi, että Postin liikkeenluovutuksen oli määrä tapahtua jo syyskuun alussa. Posti yritti liikkeenluovutuksen avulla siirtää 700 pakettilajittelijaa halvemman työehtosopimuksen piiriin, mutta tes-siirto tapahtui vasta marraskuun alussa ja Paatero tunnusti keskittyneensä marraskuun päivämäärään, jolloin pakettilajittelijat siirrettiin Postin tytäryhtiöön.

Paatero puhui syyskuussa aikalisästä, vaikka liikkeenluovutus oli jo tapahtunut. Ministeri kertoi olleensa siinä uskossa, että valtio-omistajalla olisi marraskuun alkuun asti aikaa.

Hallituskumppani Andersson asettui MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa puolustamaan omistajaohjausministeriä.

”Jos katsoo valtiovallan toimia tässä kysymyksessä, niin omistajaohjauksen näkemys on itse asiassa ollut hyvin selkeä koko tämän kiistan ajan”, Andersson sanoi ohjelmassa tänä aamuna.

Anderssonin mukaan omistajaohjausministeri Paatero huolehti jo kesällä, että Postin suunnitelma siirtää koko henkilöstö halvemman työehtosopimuksen piiriin ei toteutunut. Lisäksi Paatero linjasi Anderssonin mielestä selvästi, että pakettilajittelijoiden osalta pitää hakea ratkaisua osana käsillä ollutta kiistaa.

Anderssonin mukaan Paatero on koko ajan korostanut, että on yritettävä löytää neuvotteluratkaisu myös kyseisten 700 pakettilajittelijan suhteen.

Myös pääministeri Antti Rinne on antanut samansuuntaisia kommentteja ja puhunut siitä, että Posti suunnitteli kesällä tuhansien työntekijöiden siirtämistä halvempaan työehtosopimukseen. Rinne totesi tiistaina toimittajille eduskunnassa, että Paatero nauttii hänen luottamustaan.

