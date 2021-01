Twitter on pysyvästi jäädyttänyt Donald Trumpin tilin, kertoo Reuters. Yhtiö on vahvistanut kyseessä olevan ensimmäinen kerta kun se on jäädyttänyt kenenkään valtionpään tilin.

Syynä jäädyttämiselle oli arvio siitä, että tiliä käytettäisiin väkivallan yllyttämiseen kongressitalon keskiviikkoisten tapahtumien jälkeen.

”Tarkasteltuamme läheisesti @realDonaldTrump-tilin viimeisiä tviittejä ja niiden asiayhteyttä, olemme jäädyttäneet tilin pysyvästi väkivallan yllyttämisen riskin takia”, yhtiö kommentoi alustansa kautta.

Tätä ennen Twitter oli sulkenut tilin väliaikaisesti 12 tunnin ajaksi kongressitalon mielenosoituksen ajautuessa mellakaksi. Silloin myös sosiaalisen median palvelut Facebook ja Instagram laajensivat Trumpin sometilien olemassa olevaa kieltoa kahdella viikolla.

Niin demokraattipoliitikot kuin muutkin kommentaattorit ovat kiitelleet Twitteriä päätöksestään. Sen sijaan Trumpin poika, Donald Trump Jr, on kauhistellut päätöstä toteamalla, että jopa kansanmurhia uhkaavilla diktaattoreilla oli tilinsä – antamatta kuitenkaan tästä esimerkkejä.

Twitter linjasi, että kaksi Trumpin tviittiä keskiviikkopäivän aikana oli suoraan somealustan käyttäjäehtoja vastaan, sillä niissä ihailtiin ja ylistettiin väkivaltaa.

Marraskuun presidentinvaalien jälkeen, Trump on kertaalleen käyttänyt Twitter-tiliään julistaakseen häviönsä syyksi petosta ja yllyttääkseen kannattajien salaliittoteorioita. Hän myös kannusti kannattajiaan saapumaan Washingtoniin ja mielenosoittamaan kongressin neuvotteluja keskiviikkona.

LUE LISÄÄ: