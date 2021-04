Lentoyhtiö Finnairia omistavien piensijoittajien määrä on kohonnut korona-aikana moninkertaiseksi. Reilu vuosi sitten yhtiöllä oli alle 30 000 omistajaa, kun maaliskuun lopussa määrä oli jo lähes 98 800.

Taaleri Capitalin toimitusjohtaja Vesa Heikkilä arvioi, että Finnairin nopea nousu todelliseksi kansanosakkeeksi johtuu useasta tekijästä. Hänen mukaansa Suomessa on ensinnäkin perinteisesti ostettu paljon osakkeita, joiden yksikköhinnat ovat laskeneet selvästi. Finnairin kurssi romahti viime vuonna tuntuvasti koronakriisin ja sitä seuranneen mittavan osakeannin vuoksi, ja osakkeen hinta on jäänyt alle euroon.

Heikkilän mukaan osakkeen ”niin sanotusti halpa” yksikköhinta luo monille oletuksen siitä, että kurssi myös nousisi takaisin ylös jossakin vaiheessa. Finnairin tapauksessa osakekurssiin ovat vaikuttaneet merkittävästi pandemia- ja rokotustilanteen kehitys sekä matkustamisen rajoitukset Suomessa ja Euroopassa.

”Toisaalta Finnair on brändiltään yksi pörssimme parhaita yhtiöitä. Pörssiin on nyt tullut paljon uutta rahaa ja uusia sijoittajia, ja uskon, että Finnair kuten moni muukin kansallinen ikoni on saanut sijoittajia ihan spontaanisti, kun on lähdetty sijoittamaan osakesäästötilien kautta”, Heikkilä sanoo.

Manner: Finnair on nyt pitkän aikavälin sijoituskohde

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner totesi Finnairin olevan nyt pitkän aikavälin sijoituskohde. Hänen mukaansa myös Finnairin osingon palauttamisessa kestää ”vielä jonkin aikaa”, sillä lentoliikenne on elpynyt hitaasti.

”Finnair on tällä hetkellä pitkän aikavälin sijoituskohde, mutta toimialalla tapahtuu tällä hetkellä todella paljon rakenteellista muutosta, ja sitä tapahtuu myös Finnairissa. Finnairin ansaintalogiikka muuttuu osin, Finnairin kustannusrakenne muuttuu hyvin merkittävästi tulevaisuuteen, ja jos uskoo siihen, että matkustaminen ja lentoliikenteen volyymit palautuvat, Finnairin tuloslaskelma tulee myös näyttämään erilaiselta”, Manner toteaa.

Manner korostaa, että vaikka Finnairin tilanne on vaikea, yhtiö on koonnut uutta rahoitusta korona-aikana yli 2,2 miljardin euron edestä. Lisäksi yhtiö kertoi aiemmin karsineensa kuluja 1,5 miljardilla eurolla.

”Finnairin likviditeetti riittää, vaikka lentäisimme hyvin vähän tai emme ollenkaan, vielä pitkälti yli vuodeksi”, Manner toteaa yhtiön kassatilanteesta.

Yhtiöitä kaatunut, USA:ssa kotimaan lennot rullaavat jo

Vesa Heikkilä huomauttaa, että lentoyhtiöitä on maailmalla kaatunut tai joutunut uudelleenjärjestelyiden kohteeksi kymmeniä, Suomessa tunnetuimpana Norwegian. Useat valtiot ovat lisäksi joutuneet tukemaan kansallisia lentoyhtiöitään suurilla tukisummilla, mitä Ryanairin kaltaiset halpalentoyhtiöt ovat kritisoineet kilpailua vääristäväksi.

”Jonkinlainen uusjako tulee varmasti, ja ehkä lentoyhtiöiden määrä vähenee niin, että nähdään yhä isompia yhtiöitä”, Heikkilä sanoo.

Yhdysvalloissa koronarokotukset ovat edenneet hyvin nopeasti, ja maassa on saatu käynnistettyä alkuvuoden kuluessa kotimaan suuren markkinan lentoliikennettä, kun Euroopassa lennot ovat vielä pitkälti jäissä.

”Tällä hetkellä USA:ssa on palautunut kotimaaliikenne, joka on aivan valtava lentomarkkina. Kansainvälistä liikennettä siellä ei ole juuri aukaistu, eli toistaiseksi markkina-asema kansainvälisessä liikenteessä ei ole muuttunut juuri millään tavalla. Etumatka, jonka Yhdysvallat saa rokottamisessa, tarkoittaa, että lentoyhtiöiden taloudellinen toipuminen on nopeampaa ja investointikyky tulevina vuosina parempi. Sillä voi olla pidemmän aikavälin merkityksiä kilpailutilanteeseen”, Manner sanoo.

