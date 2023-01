Ukrainan asevoimat saa vihdoinkin kaipaamiaan läntisiä panssarivaunuja, jos kohta sangen maltillisen määrän.

Britannian pääministeri Rishi Sunak on ilmoittanut, että maa lähettää Ukrainan maavoimille 14 Challenger 2 -panssarivaunua sekä noin 30 itsenäisesti liikkuvaa AS90-haupitsia. Britannia aloittaa myös ukrainalaissotilaiden koulutuksen molempien asejärjestelmien käyttöön.

Challenger 2:n päällikön koulutus kestää Britannian maavoimissa kuusi kuukautta. Jää nähtäväksi, miten nopeasti ukrainalaiset saadaan koulutettua.

Vuonna 1994 käyttöönotettu Challenger 2 on puhdasverinen taistelupanssarivaunu eli toisten tankkien tuhoamiseen tarkoitettu laite. Sen valmistaja Britanniassa on Vickers Defence Systems, nykyinen BAE Systems and Land Armaments.

Britannian maavoimat on käyttänyt sitä operaatioissaan Bosnia-Hertsegovinassa, Kosovossa ja Irakissa ilman omia kalustotappioita. Tankkia käyttää Britanniassa neljä rykmenttiä, joista jokainen operoi 56 yksilöllä.

Tykin ammuksia 47

Tankin suorituskykyä kuvatessaan brittiarmeija puhuu niin kutsutusta raudan kolminaisuudesta (”Iron Trinity”), joka tarkoittaa tasapainoa vaunun suojausten, tulivoiman ja liikkuvuuden välillä. Challenger 2 pelaa erityisesti tulivoimalla, jota tarjoaa tankin pääase, 120 millimetrin L30A1-tykki.

Tykin ammuksia Challenger kantaa mukanaan 47 kappaletta. Panssarivaunu on varustettu myös 7,62 millimetrin konetykillä sekä konekiväärillä.

Challenger 2 -vaunua operoidaan neljän hengen miehistöllä (päällikkö, ampuja, lataaja/operaattori sekä kuljettaja), ja sen operatiivinen toimintamatka on 550 kilometriä tiellä ja 250 km maastossa, kun käytössä on täysi sisäinen polttoainekapasiteetti, noin 1 600 litraa.

Britit myöntävät, että Challenger 2 on ”hieman hitaampi” kuin jotkut sen vastustajat, mutta ampumatarkkuuden ja tulivoiman uskotaan korvaavan nopeuden puutteet.

Tankin huippunopeus on tiellä 59 km/h ja maastossa 40 km/h. Moottorina on Perkinsin 26,1-litrainen V12-diesel, teholtaan 890 kW.