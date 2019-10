”Meidän pitää hylätä vanha narratiivi Afrikasta köyhyyden ja epästabiiliuden mantereena. Meidän pitää toivottaa tervetulleeksi Afrikka nuorena, toivon ja vaurauden mantereena”, Jutta Urpilainen (sd) sanoi Euroopan parlamentin kuulemistilaisuudessa.

Suomen komissaariehdokas Urpilainen on tänään kuultavana europarlamentin kehitysvaliokunnassa. Urpilainen on ehdolla kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavaksi komissaariksi, käytännössä kehityskomissaariksi. Hänen tehtävänään on muun muassa EU:n Afrikka-strategian luominen.

Omassa puheenvuorossaan Urpilainen puhui YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, tasa-arvosta, koulutuksesta ja siitä, että tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä kehitysyhteistyöhön.

”Minun tavoitteeni on poistaa köyhyys kehitysavun keinoin”, Urpilainen sanoi.

Urpilainen korosti myös sitä, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat läpikotaisin mukana uuden komissaarien tehtävissä, ei vain hänen salkussaan.

Lisäksi Urpilainen korosti sukupuolten tasa-arvoa ja sanoi, että kestävä kehitys on mahdollista vain ”naisia kouluttamalla ja voimaannuttamalla”.

Parlamentaarikot esittivät kysymyksiä useista aiheista, muun muassa maahanmuutosta.

”Minulle siinä on kyse juurisyistä. Kun matkustin Afrikassa, oli sydäntä särkevä hetki tavata nuoria, jotka olivat menettäneet uskonsa tulevaisuuteen. Jos heillä ei ole pääsyä koulutukseen tai töihin, on vaikea uskoa tulevaisuuteen”, Urpilainen vastasi.

Urpilaisen mukaan ”ainoa tapa saada kestävää maahanmuuttoa on puuttua juurisyihin lähtömaissa”.

“Olen rehellinen. En usko, että ehdollisuus lopettaa maahanmuuton”, Urpilainen vastasi kysymykseen koskien maahanmuuttoa ja ehtojen asettamista kehitysavulle.

Urpilainen huomautti, että kehitysapu on vain yksi osa kehittyvien maiden vastaanottamista rahoitusvirroista, joten kehitysapu ei voi olla ainoa työkalu.

Urpilaista tentattiin myös kehitysavun määrästä ja sitä, miksi EU-maat eivät kasvata määrää. Vain muutama maa EU:ssa on saavuttanut YK:n tavoitteen antaa kehitysapuna 0,7 prosenttia bruttokansantulosta.

”Minusta kyse on poliittisesta tahdosta eikä vain EU:ssa, mutta myös jäsenmaissa. Minusta pitäisi ottaa mukaan valtiovarainministerit ja EU-maiden johtajat keskusteluuun. Se ei riitä, että se on vain kehitysyhteistyöministereiden keskustelu.”

Urpilaisen mielestä kestävän kehityksen tavoitteita pitää toteuttaa muuallakin kuin kehitysyhteistyössä, mutta myös kaupassa ja maataloudessa.