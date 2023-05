Ukraina on perustanut kahdeksan uutta prikaatia tulevaa vastahyökkäystään varten. Maan sisäministeriö kertoi tiistaina, että prikaatit koostuvat yhteensä 40 000 sotilaasta, kertoo The Guardian. Sisäministeri Ihor Klymenko sanoi haastattelussa, että prikaatien osallistuminen hyökkäysoperaatioihin vaatii vielä kahdesta kolmeen viikkoon valmistelua.

Vastahyökkäykseen valmistautumisesta kertoo myös CNN, jolle puhunut ukrainalaissotilas kertoi oman prikaatinsa olevan jo valmis iskemään. Hersonin aluevaltuuston varajohtaja Juri Sobolevskyi ei kuitenkaan usko, että Ukraina ilmoittaa vastahyökkäykselle tiettyä päivämäärää.

”Itse asiassa Ukrainan asevoimien tekemisiä eteläisellä sektorilla voi ehkä pitää vastahyökkäyksenä: tulenjohdon säilyttäminen, sotilaskohteiden jatkuva tuhoaminen ja vihollisen taistelukyvyn heikentäminen”, Sobolevskyi sanoi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on jatkuvasti vakuutellut vastahyökkäyksen tapahtuvan, mutta ei ole kertonut sen aikataulusta tarkempia tietoja. Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov sanoi huhtikuun lopulla, että maan asevoimat viimeistelevät vastahyökkäykseen valmistumista.

Muiden ukrainalaisjohtajien tapaan myös Sobolevskyi uskoo, että Ukraina pystyy saamaan Venäjän valtaamat alueet hallintaansa. Puolustusministeri Reznikov kertoi The Atlanticille, että Venäjän hallussa olevan Krimin niemimaan kohdalla suunnitelma on hieman erilainen.

”Krimin otamme ilman taistelua”, Reznikov sanoi Ukrinformin mukaan.

Ukrainan valtion omistama uutistoimisto Ukrinform kertoo myös, että Krimin vapauttamisesta on jo tehty yksityiskohtaisia suunnitelmia. Oletus on, että niemimaan venäläiset asukkaat tajuaisivat muuttaa pois, kun Ukrainan asevoimat on katkaissut tiet, rautatiet ja laivareitit Krimille. Suunnitelmissa on uutistoimiston mukaan Krimin vapauttaminen poliittisia ja sotilaallisia keinoja yhdistelemällä.