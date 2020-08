Voidaanko länsirajan yli Ruotsiin töihin kulkevat asettaa pakkokaranteeniin? Estävätkö tiukentuneet karanteenikäytännöt käytännössä rajan ylittävän työmatkaliikenteen?

Näitä kysyttiin pääministeri Sanna Marinilta (sd) Yleisradion A-studiossa keskiviikkona. Kysymys on hämmentänyt länsirajan tuntumassa asuvia siitä lähtien, kun peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmoitti tiukennuksesta maanantaina. Sittemmin Marin ja muu hallitus on korostanut, että päätökset sekä matkustajien pakkokaranteeneista että pakkotestauksista tekevät alueelliset viranomaiset tartuntatautilääkärien johdolla.

Marin kertoi Ylellä, miten itse näkee rajan ylittävän työssäkäynnin suhteessa karanteeneihin.

”Hallituksen linja on aiemmin ollut se, että kun meillä on länsiraja, jossa todellisuudessa luontainen työssäkäyntialue on kahden maan rajan molemmin puolin, tilanne on erilainen kuin satunnaisessa matkailussa. Kyse on aidosta elämänpiiristä. Inhimillisesti ajatellen ei voi olla kohtuullista, että kun käy töissä rajan toisella puolella, niin olisi aina kahden viikon pakkokaranteenissa”, pääministeri sanoi.

Hän totesi, että kun kevään poikkeusoloissa koronatilanteen johtovastuu oli keskitetysti hallituksella, töissä käyminen mahdollistettiin mutta samalla toivottiin, että työmatkalaiset eivät muuten turhaan asioisi Ruotsin puolella.

Toimittaja kysyi pääministerin kantaa asiaan nykytilanteessa. Marinin mukaan hän ei voi sitä antaa, sillä kun enää ei olla poikkeusoloissa, normaaliaikojen lainsäädäntö antaa vastuun ja vallan viranomaisille tartuntatautilain nojalla.

”Meidän lainsäädännön mukaisesti tämä on alueen viranomaisten, tartuntatautilääkärien tehtävä”, Marin sanoi.

Marin korosti, että koronan pakkotestauksia ja pakkokaranteeneja voidaan määrätä nykyisen tartuntatautilain nojalla - ja karanteenimääräyksiä on nyt käytetty ensimmäistä kertaa - mutta määräyksiä antavat alueelliset viranomaiset, ei hallitus.

Pääministeri Sanna Marin korostaa alueellisten viranomaisten ja tartuntatautilääkärien päättävät pakkokaranteeneista. Kuva: Kaisa Vehkalahti

