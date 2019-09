Ylen MOT-ohjelmaan on haastateltu pariakymmentä hoitajaa ja potilaiden vanhempaa, jotka kertovat olevansa huolestuneita potilasturvallisuuden vaarantumisesta Uudessa lastensairaalassa.

Huoli turvallisuudesta. Ylen MOT-ohjelmaan on haastateltu pariakymmentä hoitajaa ja potilaiden vanhempaa, jotka kertovat olevansa huolestuneita potilasturvallisuuden vaarantumisesta Uudessa lastensairaalassa.

Huoli turvallisuudesta. Ylen MOT-ohjelmaan on haastateltu pariakymmentä hoitajaa ja potilaiden vanhempaa, jotka kertovat olevansa huolestuneita potilasturvallisuuden vaarantumisesta Uudessa lastensairaalassa.

Uudessa lastensairaalassa on vakavia puutteita turvallisuudessa, kertoo Yle. Lastensairaalan hoitajien lähettämässä kirjeessä kerrotaan tilanteista, joissa lääketurvallisuus on vaarassa, hyvät hoitokäytännöt eivät toteudu ja pahimmillaan lasten henki on vaarassa hoitajapulan takia.

LUE MYÖS: Rumat lukemat julki: Hoivayhtiö Esperi Carella on velkaa enemmän kuin liikevaihtoa

Helmikuussa sairaalan katosta irtosi kattolevy, joka tippui vastasyntyneen keuhkokoneen päälle. Oli senteistä kiinni, ettei kattolevy tippunut vauvan päälle lohduttomin seurauksin.

Ylen MOT-ohjelmaan on haastateltu pariakymmentä hoitajaa ja potilaiden vanhempaa, jotka kertovat olevansa huolestuneita potilasturvallisuuden vaarantumisesta Uudessa lastensairaalassa. Lääkärit puolestaan kieltäytyivät haastatteluista.

Uusi lastensairaala avattiin vuosi sitten. Sen jälkeen siellä on ollut jo neljä vesivahinkoa ja muun muassa hissit eivät ole toimineet.

Sairaalassa työskentelevien hoitajien mukaan hoitajia ei ole tarpeeksi. Lapsille ei löydy vierihoitajaa, vaikka potilaalla olisi jatkuvaa valvontaa tarvitseva trakeostomia. Limaa pitää imeä kurkusta pois, etteivät hengitystiet tukkeudu. Lisäksi hoitajat sanovat, että lapsipotilaita joudutaan jopa sitomaan sänkyyn kiinni, koska hoitajia ei ole tarpeeksi.

Valvova viranomainen Valvira vahvistaa, että se on saanut kirjeen Uuden lastensairaalan hoitohenkilökunnan mitoituksesta. Valvonta-asia on lähetetty eteenpäin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, jossa asian käsittely on kesken.

Uuden lastensairaalan toimialajohtaja Jari Petäjä kertoo saaneensa hoitajien kirjeen maaliskuussa, mutta kirje ei antanut aihetta isommille jatkotoimenpiteille.

LUE MYÖS: Ministeri Krista Kiurulta uutta tietoa: Näin 0,7:n hoitajamitoitus etenee – ensin tuleekin 0,5