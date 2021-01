Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo korostaa, että koronakriisi on jo kolmas kriisi, joka iskee 80- ja 90-luvuilla syntyneisiin.

”Me vietimme lapsuutta 90-luvun laman keskellä, jolloin yrittäjiä ajautui konkurssiin ja niukan arjen keskellä eläneitä perheitä hajosi. Me olimme parikymppisiä 2000-luvun eurokriisissä, jolloin osa ei saanut koskaan sitä ensimmäistä työpaikkaa, jossa kokeilla siipiään. Emme tietenkään enää voi vaikuttaa siihen, mitä tapahtui 90-luvulla tai 2000-luvun taitteessa. Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, mitä ratkaisuja tehdään tänään. Edellisten kriisien uhkat ovat nytkin ilmassa”, hän sanoi puheessaan vihreiden puheenjohtajapäivässä.

Ohisalo korostaa, että koronan kanssa eläminen on ajanut monet alat ahtaalle, perheet ovat olleet kovilla ja erityisesti alle 30-vuotiaiden työttömyys oli viime vuonna huolestuttavassa kasvussa.

”Monessa kunnassa mietitään nyt, mitkä ovat niitä keskeisimpiä palveluita kuntalaisten kannalta. Osa puolueista olisi heti herkästi leikkaamassa, jos siihen tarjotaan yhtään tilaisuutta. Sen sijaan, että kysymme vain mitä kuuluu pankeille, meidän pitää kysyä mitä kuuluu opintolainaa pois maksavalle nuorelle, pankin aulaa siivoavalle vuokratyöntekijälle tai säästönsä menettäneelle freelance-taiteilijalle. Meidän katseen on oltava yksinhuoltajaäidissä, yksinyrittäjissä ja pienituloisessa perheessä. Asunnottomassa pitkäaikaistyöttömässä ja ulkomailta tänne muuttaneessa opiskelijassa. Tätä on reilu muutos”, hän linjasi.

Ohisalo korosti, että hyvinvointivaltio tarjoaa tärkeitä turvaverkkoja, joista voi ponnistaa takaisin ylös.

”Iso osa niistä verkoista viritetään kunnissa”, hän huomautti.

Ohisalo nostatti kohun viikko sitten vertaamalla nykytilannetta 1990-luvun alkuun.

”Aloitin koulunkäyntini syksyllä 1992, kun Suomen talous oli syvässä kriisissä. Elvyttävän politiikan sijaan Suomessa valittiin tiukka leikkausten linja. Kyse ei ollut vain pyyhekumien puolittamisesta ja vanhoista koulukirjoista”, hän tviittasi sunnuntaina.

Lamavuosien pääministeri Esko Aho (kesk) vastasi Ohisalolle tiukoin sanoin ja arveli tämän kirjoittaneen luulojen pohjalta. Aho suositteli, että Ohisalo perehtyisi tarkemmin 1990-luvun tilanteeseen. Aho pelkää, etteivät nykysukupolvet tiedä enää, millaisessa talousahdingossa Suomi 1990-luvulla eli.

”Ei pitäisi hutkia ennen kuin tutkii. 90-luvun alku oli traumaattinen kokemus. Siltä ajalta levitetään paljon myös vääriä tulkintoja. Sen ajan olosuhteet olisi hyvä tietää ja katsoa tilannetta niitä vasten. Oli suuri vaara, että velan saanti loppuu kokonaan”, hän vastasi Ohisalolle Ilta-Sanomissa.

Tavoite: Pääkaupunkiseudun suurin puolue

Vihreät avasi kuntavaalikampanjansa lauantain puheenjohtajapäivässä. Puoluesihteeri Veli Liikasen mukaan vihreiden tavoitteena on kaikkien aikojen paras kuntavaalitulos.

“Tavoitteenamme on myös olla pääkaupungin suurin puolue. Ei ole samantekevää, kuka ja ketkä pääkaupunkia johtavat, kun rakennetaan kestävää tulevaisuutta tälle maalle. Vihreillä on kaikki mahdollisuudet nousta Helsingin suurimmaksi puolueeksi”, hän sanoi.

Maria Ohisalon mukaan vihreät haluaa pitää heikoimpien, pienten ja luonnon puolta silloinkin, kun ajat ovat vaikeat.

” Tässä ajassa on ratkaistavana ilmastokriisi, luontokato ja ihmisille tärkeiden arjen palveluiden tulevaisuus tilanteessa, jossa monen kunnan talous on tiukalla. Ratkaisut voidaan löytää, kunhan pidämme kiinni vahvuuksistamme – päättäväisyydestämme ja kyvystämme asettua toisen ihmisen asemaan. Ne ovat kantaneet meitä suomalaisia ennen ja niitä tarvitaan matkalla eteenpäin. Näissä kuntavaaleissa on kyse siitä, päätämmekö yhdessä tehdä parempaa huomista”, Ohisalo linjasi.

Hän korosti, että kunnilla on Suomessa paljon valtaa.

“Kunnissa voimme torjua ilmastonmuutosta, panostaa koulutukseen, suojella arvokasta luontoamme, tukea heikoimpia ja vahvistaa hyvinvointia, mielenterveyttä ja tasa-arvoa. Kunnissa voimme tehdä reilun muutoksen, Ohisalo summasi vihreiden kuntavaaliteemoja.

LUE LISÄÄ: