Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on huolissaan Euroopan unionin vision puutteesta. Hän toivoo, että unioni etenisi tehtäviltään selkeästi määritellyn liittovaltion suuntaan, mutta eurooppalaisten päättäjien aika kuluu jatkuvasti päälle kaatuvien ongelmien ratkomiseen.

LUE ELINA LEPOMÄEN TUORE 200 KANSANEDUSTAJAA -HAASTATTELU: Kansanedustaja Elina Lepomäki kokee olevansa ”melkein kuin saksalainen demari”, eikä hän ole haudannut haavetta kokoomuksen johtamisesta

”Yleinen harhaluulo on, että liittovaltio tarkoittaisi sitä, että mennään johonkin tulonsiirtounioniin, jossa yhdestä maasta siirretään rahaa toiseen maahan. Liittovaltio tarkoittaa sitä, että selkeästi määritellään, mitä tehtäviä Euroopan tasolla hoidetaan. Ne hoidetaan yhteisesti ja hyvin, kuten vaikkapa yhteinen rajaturvallisuus, yhteinen ulkopolitiikka, jopa turvallisuus- ja puolustuspolitiikka tulevaisuudessa ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, tutkimus- ja tuotekehitys ja kriisiyhteistyö kuten esimerkiksi koronassa”.

Unioni on joutunut keskittymään vuonna 2008 puhjenneen finanssikriisin hoitamiseen ja rahaliiton koossa pysymiseen ja tänä vuonna vielä koronakriisin ratkomiseen.

Turun Eurooppa-foorumi Uuden Suomen verkkosivuilla Elina Lepomäki on yksi puhujista Turun Eurooppa-foorumissa, joka järjestetään 27.–28.8.2020. Uusi Suomi on tapahtuman mediakumppani. Turun Eurooppa-foorumin keskusteluja voi seurata suorana Uuden Suomen verkkosivuilla.

”Harvoin politiikassa mikään menee pragmaattisesti eteenpäin, jos ei ole visiota, jota myydä kansalaisille. Jos on vain huonosti toimiva tulonsiirtobingo, en edes haluaisi myydä sellaista, koska en usko sen tuovan pidemmällä aikavälillä suomalaisille tai muullekaan Euroopalle sitä hyvinvointia ja vaurautta, joka meille kuuluisi.”

Eduskunnan valtiovarainvalokunnassa istuva kokoomuslainen on eurooppalaisen yhteistyön ystävä ja syvän integraation, jopa liittovaltion kannattaja, mutta sanoo olevansa huolissaan yhteisvaluutta euron tulevaisuudesta.

”Eurossa on sellaisia valuvikoja, jotka saavat minut aika pessimistiseksi sen suhteen, että mitähän tästä nyt vielä tulee. Olemme pitkään olleet keskuspankkipolitiikan pelastamina tässä projektissa.”

Käynnissä eriarvoinen varallisuuskehitys

Lepomäen mukaan Euroopassa tehtiin runsas vuosikymmen sitten virhe, kun rahaliitto luopui niin sanotusta ”no bail out” -periaatteesta, kun muut jäsenmaat lähtivät tukemaan Kreikkaa ja muita kriisimaita.

”Moraalikadosta, joka johti silloin finanssikriisiin, on tullut rakenteellista ja se on vain syventynyt. Koska sitä ei ole kyetty poliittisesti korjaamaan, keskuspankki on tullut ikään kuin tilkitsemään niitä aukkoja. Ei sekään ilmaiseksi tule, eikä meistä kukaan tiedä, mihin tämä kaikki johtaa.”

Pelkäättekö, että tämä johtaa kriisiin, jota emme vielä ymmärräkään?

”Kyllä minä vähän pelkään, että se näin tekee. Ongelma on, että erittäin löysä rahapolitiikka johtaa hyvin eriarvoiseen varallisuuskehitykseen siten, että sellaiset ihmiset, joilla on edes vähän omistuksia, sanotaan keskustakiinteistöjä tai osakkeita, ovat päässet vuosien ajan nauttimaan merkittävästä arvonnoususta. Ihmiset, jotka tulevat vaikkapa nuorena työelämään tai eivät pysty säästämään, jäävät mahdollisuuksien ulkopuolelle”.

Nollakorkoinen keskuspankkipolitiikka kiihdyttää polarisoitumista, ja synnyttää yksilötason tragedioita, kun kiinteistöt kaupunkikeskusten ulkopuolella muuttuvat jopa arvottomiksi, eikä kaupunkeihin ole mahdollisuutta muuttaa työn perässä, koska asuntojen hinnat ovat karanneet käsistä.

”Se jakaa väestöä monella tavalla, mihin on demokraattisesti vaikea puuttua.”

Raha sellaisenaan ei säilytä arvoa

Lepomäki muistuttaa, että esimerkiksi EU:n kesällä päättämä 750 miljardin euron koronaelpymispaketti on läpinäkyvyydeltään aivan eri luokkaa kuin massiivinen elvytys Euroopan keskuspankin kautta.

”Olemme olleet hyvin merkittävässä yhteisvastuussa keskuspankin kautta tosi pitkään. Elpymisrahastossa on se hyvä puoli verrattuna keskuspankkiin, että tästä sentään äänestetään. Tämä on demokraattisen päätöksenteon tulos, mutta keskuspankkipolitiikka ei ole, ja silti se johtaa todella syvälliseen taloudelliseen yhteisvastuiseen ja epätoivottuun varallisuuskehitykseen ja muihin sosiaalisiin kehityskulkuihin.”

Lepomäen arvion mukaan Euroopassa ei ole varallisuuskuplaa suhteessa olemassa olevaan rahan määrään, mutta toisella tavalla katsottuna on.

”Jos vertaa sellaiseen maailmaan, jossa raha itsessään säilyttäisi arvoa, olemme kuplassa. Syy miksi ihmiset siirtävät varallisuuttaan tiettyihin omaisuuseriin on se, että raha ei sellaisenaan säilytä arvoa. Sehän on tietyn tyyppistä inflaatiota, mutta sitä mitataan eri tavalla kuin kuluttajahinnoissa.”

EU:n elpymispaketti ja pitkän aikavälin budjettikehys tulevat alkavana syksynä arvioitavaksi eduskuntaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä epäili pääministeri Sanna Marinin (sd) rikkoneen perustuslakia EU:n heinäkuisissa neuvotteluissa.

Lepomäki ei perussuomalaisten huutoon yhdy, kuten ei ole tehnyt myöskään kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka on sanonut, ettei kokoomus lähde ohjeistamaan eduskunnan perustuslakivaliokuntaa.

LUE LISÄÄ:

Lepomäellä on aiheeseen mielenkiintoinen huomio: Suomi on keskuspankkijärjestelmän kautta lainannut muille euromaille kymmeniä miljardeja euroja.

”Haluan huomauttaa, että perustuslakivaliokunta ei ole ikinä myöskään arvioinut Euroopan keskuspankin toimia. Jos katsotaan Euroopan keskuspankin tasetta, joka vastaa yli 60 prosenttia euroalueen BKT:sta ja jossa Suomella on yli 60 miljardia saatavia pelkästään maksujärjestelmän kautta, niin se on velkaa, joka on annettu ilman, että eduskunnassa on käyty edes keskustelua.”

Elina Lepomäellä on paljon käytännön kokemusta korko- ja valuuttamarkkinoista, sillä hän toimi ennen vuonna 2014 alkanutta kansanedustajuuttaan Nordean analyytikkona Kööpenhaminassa ja johtajana Royal Bank of Scotlandissa Lontoossa.

Lue lisää Elina Lepomäestä 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelusta:

LUE MYÖS: