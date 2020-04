Noin kolmasosa kaikista koronan aiheuttamista kuolemista on sattunut vanhainkodeissa, kertoo Anders Tegnell, Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin johtava epidemiologi.

”Vanhainkotien tartunnat ovat suuri ongelma”, Tegnell kertoo.

Aiemmin hän on todennut, että joka toisessa Tukholman vanhainkodissa on todettu koronaa. Nyt Tegnell kertoo, että noin kolmasosa uusista todetuista tapauksista on peräisin vanhainkodeista.

”Kun tarkastellaan koronaan menehtyneitä koko Ruotsissa, niin [vanhainkotien] osuus käy yhä selvemmäksi. Noin kolmasosa kaikista kuolemantapauksista sattuu vanhainkodeissa ja Tukholmassa osuus on noin puolet.”

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven (sd) myönsi viime torstaina Svenska Dagbladetille, että riskiryhmien suojaamisessa ei ole onnistuttu. Kaikkiaan Ruotsissa nyt 1 333 ihmistä on menehtynyt koronaan. Tegnellin mukaan uusia kuolemantapauksia tulee päivittäin noin 60.