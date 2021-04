Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kommentoi Astra Zeneca -rokotteen tuoreita tietoja hallituksen tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Euroopan lääkevirasto EMA arvioi tällä viikolla, että Astra Zenecan koronarokotteella on yhteys harvinaiseen veren hyytymishäiriöön. Rokotteen käyttöä ei kuitenkaan tarvitse lopettaa.

Varhila kertoo, että STM on käynyt perjantaiaamuna Astra Zenecan rokotteen hyytymisriskin vaikutuksia läpi Terveyden ja hyvinoinnin laitos THL:n kanssa. Varhila nostaa esiin sen, että Suomen ikäraja Astra Zenecalle on korkea, ja samalla kyseistä rokotetta on tulossa maahan isoja määriä.

”Haaste on se, että toivoisimme Euroopan unionin puitteissa yhtenäistä ikärajaa Astra Zenecalle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhtenäisen ikärajan saaminen voi olla ongelma. On hyvin erilaisia ikärajoja tämän rokotteen suhteen EU-maissa. Joillakin se on 30, joillakin 60 ja meillä nyt 65. Toki Suomi myös itsenäisesti arvioi tätä ikärajaa. Meille on kuitenkin tulossa Astra Zenecan rokotetta aika merkittäviä määriä, olemme arvioineet sen väestörokotteeksi. Jos ikäraja on melko ylhäällä oleva ikäraja, se tarkoittaa sitä, että rokotekattavuus hidastuu. Mutta toki myös niin, että EMA itse asiassa totesi vain varoituksen rokotteen käytölle”, Varhila sanoi.

Myyntilupaviranomaiset eivät ole asettaneet ikärajaa Astra Zenecan rokotteelle, Varhila totesi.

”Tämäkin pitää arvioida, että mikä merkitys tällä asialla on. Tämä työ on THL:n kanssa parhaillaan käynnissä.”

Kesään 2021 mennessä vähintään 70 prosenttia EU-maiden aikuisväestöstä pitäisi olla rokotettuna, kuuluu EU:n yhteinen rokotustavoite. Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina sitä, että Suomi ei tämän hetken arvion mukaan yllä EU:n tavoitteeseen.

”Hallituksen paperin mukaan aikuisväestöstä noin 50 prosenttia olisi rokotettu kesäkuun loppuun mennessä”, Orpo huomautti ja kysyi, mitä hallitus aikoo asialle tehdä.

”Maakohtaisesti emme tätä tavoitetta ole itse tehneet johtuen siitä, että näitä epävarmuuksia rokotteiden maahan saamisessa on ollut runsaasti ja on toki valitettavasti edelleenkin”, sanoi Varhila tiedotustilaisuudessa.

”Mutta jos ja kun nyt ennakoidut tiedot pitävät paikkansa, rokotemäärät tulevat viikko viikolta lisääntymään, mikä tuo asiaan helpotusta – pois lukien tämä Astra Zenecan epävarmuus.”

”Tällä hetkellä arvioimme, että 70 prosenttia saavutetaan heinä–elokuun paikkeilla, jos pitävät paikkansa ne rokotemäärät, joita maahan saamme ja jos Astra Zenecaa pystytään edes joiltain osin käyttämään.”

”Korostan, että myyntilupaviranomainen on edelleen todennut, että Astra Zenecaa voi käyttää – toki sillä varaumalla, että pitää arvioida henkilön terveydentilaa.”