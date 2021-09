Saksan alustava vaalitulos on pieni järkytyksen aihe Italiassa. Analyysiyhtiö Algebrisin tutkimusjohtaja, analyytikko Silvia Merler laskee, että mikä tahansa tämän hetken tulostietojen valossa mahdollinen hallituskoalitio tietää sitä, ettei Saksa ole ottamassa talouskuriin Etelä-Euroopan maiden toivomaa rennompaa asennetta.

Hän korostaa sekä CDU/CSU:n että liberaalin FDP:n pitävän tiukasti kiinni kovasta talouskurista ja Saksan perustuslakiin kirjatusta velkajarrusta. Tämän hetken arvioiden mukaan toinen tai mahdollisesti molemmat näistä puolueista ovat mukana Saksan seuraavassa hallituksessa.

Alustavasti hyvää vaalitulosta tekevän sosialidemokraattisen SPD:n kanta velkakuriin ei ole tarkasti tiedossa. Merler muistuttaa SPD:n tukeneen elvyttävää politiikkaa koronapandemian jälkeen, mutta kanta ei välttämättä ole sama tulevaisuudessa.

Neljäs todennäköinen hallituspuolue vihreät on löyhimmän talouskurin kannalla. Se haluaa myös uudistaa Saksan velkajarrua, mutta ei poistaa sitä kokonaan.

”SPD ja CDU ovat tällä hetkellä äänten laskennassa tasoissa. Ilta on vielä nuori, mutta näistä kannoista voi päätellä jotain siitä, mikä tuleva kanta on”, Merler kommentoi Twitterissä.

Italialaisen ulkopolitiikan instituutin ISPI:n tutkija Daniel Gros pitää lähes varmana, että Saksa ajaa tiukkaan talouskuriin paluuta.

”Todennäköisistä hallituspuolueista vain vihreät on vähemmän keskittynyt varovaiseen finanssipolitiikkaan, mutta toisaalta heidän ajamansa päätavoitteetkaan eivät välttämättä vaadi valtavan suuria menoja. Kaiken kaikkiaan tällä hetkellä näyttää siltä, että Saksa jatkaa tuttua ja vakiintunutta finanssipoliittista linjaansa”, hän arvioi raportissaan.

Gros odottaakin finanssipolitiikasta kovaa kiistakapulaa Saksan, Ranskan ja Italian välille.

”Saksan kanta perustuu sääntöihin perustuvan velanhallinnan periaatteeseen ja oletukseen, että korkea velka aiheuttaa aina taloudellisia ongelmia. Ranskalainen puolestaan korostaa politiikan ensisijaisuutta talouteen nähden: säännöt eivät saa olla esteenä perustavanlaatuisille poliittisille valinnoille. Yhteenvetona voidaan todeta, että jos hallituksen on käytettävä enemmän rahaa, sen on voitava tehdä se riippumatta siitä, mitä säännöt määräävät. Samanlainen jako on havaittavissa myös Saksan ja Italian välillä - tai yleisemmin "säästävän" pohjoisen ja "kuluttavan" etelän välillä euroalueen sisällä.”

Neuvottelut paluusta koronapandemian vuoksi tauolla oleviin velka- ja budjettikurisääntöihin eli EU:n kasvu- ja vakaussopimukseen alkavat heti Saksan vaalien jälkeen. Euroopan komissio haluaa uudet säännöt käyttöön jo vuoden 2023 alussa, eli hankkeella on kiire.

