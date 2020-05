Kangasalan kunta velvoitti vuonna 2012 pariskuntaa lopettamaan loma-asuntonsa luvattoman käytön vakituisena asuntona 800 euron uhkasakolla.

Pariskunta valitti kunnan päätöksestä, mutta hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus hylkäsivät valituksen.

Hallinto-oikeuden mukaan pariskunta oli asunut vakituisesti mökillään useita vuosia. Mökille ei ollut haettu lupaa käyttötarkoituksen muuttamiseksi pysyvään asumiseen.

Talouselämä kysyi asiantuntijoilta, saako omalla mökillä olla niin kauan kuin haluaa.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Seija Tuulentien mukaan ympärivuotisenkaan oleskelun omalla kesämökillä ei pitäisi olla minkäänlainen ongelma.

”Kyllä siellä saa olla. Ei olemista siellä voida estää, jos on vakituinen asunto jossain muualla ja siellä kirjat.”

Tuulentien mukaan kuitenkin voi tulla ongelmia, jos on kyseessä vakituinen asuminen loma-asunnoiksi kaavoitetuissa asunnoissa, koska niihin ei saa vakituista osoitetta.

”Tulee kaikenlaisia ongelmia, jos ei saa vakituista osoitetta. Se on vähän kuin irtolaisstatus.”

Mökki vakituiseksi asunnoksi

Vapaa-ajan asukkaiden liitto ry:n puheenjohtaja Tapio Tervo ei usko, että kukaan valvoo, paljonko ihmiset ovat kesämökillään.

”Voihan vaikka pitää pienen asunnon paikkakunnalla, jolla on kirjoilla. Ymmärtääkseni mikään instanssi ei valvo tai seuraa, kuinka paljon ihmiset ovat mökillään. Voihan joku olla siellä ympäri vuoden kysymättä keltään mitään”, Tervo sanoi.

Tervo kertoo, että vuonna 2017 tullut asetus vakinaisti käytäntöjä, jotka liittyvät vapaa-ajan asunnon muuttamiseen vakinaiseksi asunnoksi.

”Kunnille jäi jonkin verran vapauksia siihen, suostuvatko ne muuttamiseen.”

Tervon mukaan on kyseenalaista, miten suopeasti kunnat suhtautuvat siihen, että niiden alueiden kesämökkejä halutaan muuttaa vakituisiksi asunnoiksi.

”Jos olisi vaikka tilanne, että alueella ei olisi muita vakituisia asuntoja ja olisi lapsi, joka tarvitsisi koulukuljetuksen. Siitä tulisi kunnalle ylimääräisiä kustannuksia.”

Tervon mukaan mökkejä on muutettu vain vähän vakituisiksi asunnoiksi.

”Ne on rakennettu kuin omakotitaloiksi ja niissä on ilmanvaihdot ja wc:t. Hyvin vähän on vaihdettu vanhoja huonokuntoisia mökkejä normaaliin asuinkäyttöön.”

