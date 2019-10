Tehtävästään keskiviikkona eronneen Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen voidaan katsoa onnistuneen tehtävässään, mutta Postin hallituksen ei, katsoo Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen.

Hän pohtii Malisen eroa ammattiliiton verkkosivuilla.

”Onnistuiko Heikki Malinen tehtävässään toimitusjohtajana? Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjolan mukaan onnistui. Ja ymmärrän hänen kantansa. Postin hallituksen asettama tavoite on perustunut pitkälti yrityksen talouden pitämiseen positiivisena. Ja kaikki Postissa tehdyt toimet ovat tukeneet taloudellisen tuloksen tekemistä”, Nieminen kirjoittaa.

Sekä Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola että Malinen itse kehuivat toimitusjohtajalle asetettujen tavoitteiden täyttymistä tiedottaessaan erosta.

”Kun minut valittiin tähän tehtävään, sain omistajalta kolme tavoitetta: pitää Postin toiminta kannattavana, rakentaa uutta kasvua, jolla turvataan yhtiön tulevaisuus, sekä saattaa yhtiö pörssilistauskuntoon. Nämä kaikki tavoitteet on saavutettu. Kuluneisiin vuosiin on mahtunut kipeitä rakennemuutoksia, mutta myös onnistumisia ja rohkeaa uudistumista erittäin ammattitaitoisen henkilöstön avulla”, Heikki Malinen sanoi Postin tiedotteessa keskiviikkona.

PAU:n Heidi Nieminen toteaa, että työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta onnistumisen mittaaminen pelkästään taloudellisen tuloksen perusteella ei ole paras tapa.

”Työntekijöiden osalta tämä on tarkoittanut jatkuvaa yt-kierrettä. Niiden seurauksena Malisen toimitusjohtajavuosien aikana tuhansia on irtisanottu, satoja osa-aikaistettu, määräaikaisuuksia ketjutetaan nykyään enemmän kuin koskaan ennen ja vuokratyöntekijöiden määrää on lisätty ja heidän palkkoja leikattu. Jos onnistumista mitattaisiin henkilöstön työhyvinvoinnin perusteella, niin tulos ei kauniisti sanottuna olisi hyvä.”

”Asiakkaita kiinnostaa saadun palvelun laatu. Sen osalta Posti on ollut viime vuodet säännöllisesti julkisuudessa. Ja ei positiivisessa mielessä. Eli tämäkin mittari antaisi varsin heikon tuloksen onnistumisesta”, Nieminen uskoo.

Liittopomo kyseenalaistaakin valtionyhtiön hallituksen aseman.

”Siinä tehtävässä minkä Postin hallitus on toimitusjohtajalle asettanut, hän on onnistunut. Postin taloudellinen tulos on pysynyt positiivisena. Mutta onko Postin hallitus onnistunut tehtävässään, kun se on asettanut toimitusjohtajalle tavoitteen, jonka toteuttamisen seurauksena yrityksen maine on romahtanut niin asiakkaiden kuin työntekijöiden keskuudessa”, Nieminen kysyy.

Myös strategiakonsultti Pasi Sillanpää nostaa Postin hallituksen roolin esiin Puheenvuoro-blogissaan.

”Postin sotkussa kuivimmat jalat ovat olleet Postin hallituksella, vaikka juuri niiden sukkien tulisi olla likomärät”, Sillanpää kirjoittaa.

Tavoitteet. Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola kehui toimitusjohtaja Heikki Malisen saavuttaneen tavoitteet. Ammattiliitto kysyy, olivatko tavoitteet kohdallaan. Kuva: MEERI UTTI

Heikki Malinen pohti Postin muutospaineita Uuden Suomen haastattelussa vuonna 2016. Hän uskoi, että työntekijöitä irtisanomaan joutunut valtionyhtiö pystyy jatkossa myös palkkaamaan lisäväkeä, jos sen kilpailukyky turvataan työehtosopimusneuvotteluissa. Kohu Malisen ympärillä syntyi syksyllä 2019 siitä, että yhtiö ilmoitti siirtävänsä työntekijöitä uuden, halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Malinen pohti vuonna 2016 myös uuden liiketoiminnan rakentamisen ja perinteisen postitoiminnan hallinnan välistä haastetta.

”Lehdistä voidaan sitten lukea viiden vuoden päästä, että onnistuttiinko vai ei”, hän ennusti.