Myanmarin puolustusvoimat ovat ottaneet vallan ja julistaneet vuoden kestävän hätätilan 53 miljoonan asukkaan maassa aikaisin maanantaina aamulla. Maan johtaja Aung San Suu Kyi, sekä muita korkea-arvoisia vallanpitäjiä on suistettu vallasta ja pidätetty. Syyksi vallankaappaukseen ilmoitettiin marraskuussa pidettyjen vaalien vilpillisyys.

Aung San Suu Kyi voitti jatkokauden maan johtajana samalla viikolla Yhdysvaltojen vaalien kanssa käydyissä vaaleissa. Myanmarin vasta valitun parlamentin oli tarkoitus kokoontua tänään ensimmäiseen istuntoonsa.

Armejan edustama USDP-puolue kärsi vaalissa tappion, kun Aung San Suu Kyin johtama NDL menestyi vielä vuoden 2015 vaalejakin paremmin, saaden 346 paikkaa parlamentissa. Hallituksen muodostamiseen vaaditaan Myanmarissa 322 paikkaa.

Myanmaria johtaa tällä hetkellä virallisesti kenraali ja maan entinen varapresidentti Min Aung Hlaing. Armeja hallitsi Myanmaria vuosien 1962 ja 2011 välillä. Maassa pidettiin ensimmäiset demokraattiset vaalit vuoden 2015 aikana, jolloin Aung San Suu Kyi valittiin maan johtajaksi.

Internetin, puhelinverkkojen ja tv-lähetysten toiminnassa on silminnäkijöiden ja toimittajien mukaan ollut huomattavia ongelmia maanantain aikana ainakin maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa. Myanmarin ainoan pörssin, Yangon Stock Exchangen indeksi on ollut koko aamun hieman yli prosentin nousussa. Pörssiin on listautunut uutistoimisto Bloombergin mukaan kuusi yhtiötä. Alkuvuodesta 2021 odotettiin seitsemännen yhtiön, hotelliketju Amata Holdingin listautumista.

Yhdysvaltojen vasta valittu ulkoministeri Antony Blinken ehti tuomita vallankaappauksen kovasanaisesti sosiaalisen median palvelu Twitterissä. Hänen mukaansa Yhdysvallat ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Burman armeija on pidättänyt useita siviilihallinnon edustajia. Ministeri Blinken vaati armeijan edustajia perumaan vallankaappauksen välittömästi.

Aung San Suu Kyitä on syytetty valtakautensa aikana tapahtuneesta myanmarilaista rohingya-kansaa vastaan tehdystä joukkomurhasta, poliittisen opposition tukahduttamisesta ja lehdistön sensuroinnista. Pelkästään vuoden 2017 aikana sadattuhannet rohingya-muslimit pakenivat Myanmarista Bangladeshin puolelle. Kansainvälinen yhteisö kritisoi Aung San Suu Kyitä tuolloin siitä, ettei hän tehnyt tarpeeksi estääkseen syytetyn kansanmurhan.

Aung San Suu Kyin suosion kotimaassa selittää syytetystä kansanmurhasta huolimatta se, että pääosa Myanamrin väestöstä on buddhalaisia, jotka eivät koe rohingya-muslimeja maan kansalaisiksi. Yhdistyneet kansakunnat on kuvannut rohingya-muslimeja maailman syrjityimmäksi vähemmistöksi. Rohingya-muslimit otettiin mukaan Myanmarin väestönlaskentaan vasta vuoden 2014 aikana.

Aung San Suu Kyi on Myanmarin itsenäisyyteen Britanniasta vuonna 1948 johtaneen Aung Sanin tytär. Aung San Suu Kyi vietti lähes 15 vuotta kotiarestissa vuosien 1989 ja 2010 välillä. Hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1991.

