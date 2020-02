Pääministeri Sanna Marin (sd) korostaa hallituksen tavoitetta työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin vastatessaan professoreista koostuvan talouspolitiikan arviointineuvoston viikolla esittämään arvosteluun.

Arviointineuvostolta tuli keskiviikkona täyslaidallinen hallituksen talouspolitiikasta. Neuvosto toteaa muun muassa, että hallituksen väliaikaista tulevaisuusinvestointien pakettia voidaan pitää harhaanjohtavasti nimettynä siinä määrin, että paketin monet osat eivät muistuta läheisesti investointeja.

”Hallituksen päätös välttää velan ottamista myymällä valtion rahoitusvarallisuutta niin sanotun tulevaisuusinvestointipaketin rahoittamiseksi on hyvin kyseenalainen. Vaikka sekä velan kasvu että varallisuuden myynti pienentävät julkisyhteisöjen nettoarvoa, valtion omistamien omaisuuserien myynnin tulisi perustua strategisiin päätöksiin, jotka ovat perusteltuja sen omistajaroolin näkökulmasta. Lisäksi monet investointipaketin erät muistuttavat pikemminkin juoksevia menoja kuin investointeja, ja näin niitä olisi rahoitettava pysyvillä veronkorotuksilla nettovarallisuuden vähentämisen sijaan”, professorit toteavat.

Sanna Marin ei allekirjoita näkemystä.

”Olen hieman eri mieltä siitä, että nämä panostukset, joita hallitus tekee eivät olisi panostuksia tulevaisuuteen. Kyllä minä näen, että esimerkiksi koulutus on aivan keskeinen kriittinen tekijä, miten Suomi menestyy tulevaisuudessa.. Me kaikki tiedämme, että Suomella on paljon haasteita: väestön ikääntyminen, huoltosuhteen heikkeneminen, syntyvyyden lasku, siinä keskeisessä asemassa on tämä työllisyyden parantaminen”, hän vastasi arvosteluun Ylen Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

”Kyllä hallitus tunnistaa sen, että tämä ei ole helppoa. Voin sanoa, että kaikki päätökset, joita edessä on, eivät ole helppoja”, Marin jatkoi.

Hallitusta on moitittu työllisyyttä nostavien päätösten puuttumisesta. Marinin mukaan niistä kertomisen ajankohta ei ole nyt.

”Hallitus on sitoutunut tekemään myös niitä vaikeita päätöksiä, mutta niiden ajankohta on siellä touko-elokuun välissä. Minä en tässä vaiheessa lähde yksittäisiä toimenpiteitä erittelemään. Kun näistä asioista päätetään, niistä sovitaan hallituksessa yhdessä. Ei olla vatvottu, ei olla viivytelty. Tehdään aivan siinä aikataulussa kuin on sovittu.”

Marin korostaa, että kaikki keinot ”varmasti käydään läpi”.

”On aivan selvää, että kun hallituksessa on viisi eri puoluetta, siellä on myös erilaisia näkökulmia. Mitään ei ole tässä vaiheessa suljettu, mutta se, mikä on se lopullinen patteri, on vielä auki.”

Marin toisti sunnuntaina aikaisemman arvionsa, jonka mukaan konkreettisia päätöksiä työllisyystoimistaan tehdään touko-elokuussa. Hän kertoi hallituksen viisikon eli hallituspuolueiden puheenjohtajien kokoontuneen keskustelemaan työllisyydestä myös tänään sunnuntaina.

”Elämme sen kaltaisessa mediaympäristössä, että päivittäin pitäisi reagoida uutisiin. Enemmän on merkitystä, mitä tämä hallitus hallituskauden aikana saavuttaa", pääministeri linjasi.

