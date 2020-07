THL:n Mika Salminen sanoo, että kasvomaskien käyttösuositus on aktiivisessa pohdinnassa tällä hetkellä.

Kasvomaskit. THL:n Mika Salminen sanoo, että kasvomaskien käyttösuositus on aktiivisessa pohdinnassa tällä hetkellä.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo selvin sanoin Ylen A-studion maanantaisessa haastattelussa toivovansa kasvomaskisuositusta, jos koronavirustilanne pahenee Suomessa. Ylen aamussa tiistaina vieraillut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen toteaa, että kasvomaskien käyttöönottoa pohditaan nyt aktiivisesti.

Ruotsalainen jakaa HUSin diagnostiikkajohtajan ja professorin Lasse Lehtosen huolen siitä, että rajoituksia puretaan paljon samaan aikaan, kun lomat loppuvat ja koulut alkavat. Lehtonen toi huolensa esiin sunnuntaina Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan.

"Katsoisin, että elokuussa ihmisiä tulee olemaan yhtä paljon työpaikoilla ja joukkoliikennevälineissä kuin oli silloin ennen helmikuun puoliväliä, ennen pandemiaa. Me palaamme tavallaan samaan tilanteeseen kuin ennen pandemiaa, ihmisiä on yhtä paljon liikkeellä. Se on riski, koska pandemia ei ole vielä ohi”, Ruotsalainen sanoi A-studiossa.

Ruotsalaisen mukaan varotoimia on siis jatkettava.

”Meillä on ne työvälineet, joilla pystymme ehkäisemään toista aaltoa. Ne täytyy ottaa käyttöön.”

Hän nostaa esiin kolme työvälinettä: käsihygienian, turvaetäisyydet ja kasvomaskien käytön paikoissa, joissa on paljon ihmisiä. Näistä kaksi ensimmäistä ovatkin jo viranomaisten suosittelemia Suomessa.

”Kolmas tapa estää koronatartuntaa on kasvomaskin käyttö. Itse suosittelen sen käyttöä ruuhkabusseissa, ruuhkapaikoissa, liikennevälineissä ja peräänkuulutan kansallisen suosituksen antamista, jotta tämä asia olisi selkeä myös kansalaisille.”

”Silloin kun turvavälejä ei voida pitää, niin kasvomaski käyttöön”, Ruotsalainen tiivisti.

THL:n Salminen sanoi Ylen aamussa, että viranomaisten suositukset esimerkiksi käsihygieniasta ja etäisyydestä tulee yhä ottaa vakavasti.

”Suomessa on todettu, että maskeja kyllä voi käyttää, jos siltä tuntuu”, Salminen huomautti.

”Vielä tilanne ei ole sellainen, että olisi kohtuullista vaatia joka puolella Suomea kaikissa tilaisuuksissa maskin käyttöä. Asia tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi viimeistään sitten, kun ihmiset alkavat suuremmissa määrin palata lomilta, ja tietysti, jos epidemiatilanne muuttuisi radikaalisti”, Salminen ennakoi.

Salminen sanoi aiemmin, että toinen aalto tulee Suomeen, mutta sen vakavuutta ei voi ennakoida.

