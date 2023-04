Vihreiden vantaalainen aluevaltuutettu ja kaupunginvaltuutettu Eva Tawasoli katsoo, että puolueella on peiliin katsomisen paikka eduskuntavaalitappion jälkeen. Hän arvioi, että vihreät näyttää äänestäjien silmissä liikaa yhden asian liikkeeltä.

”Yhteensä nämä olivat jo kolmannet perättäiset vaalit, joissa otimme niin sanotusti turpiin, koska kuntavaalitkin olivat meille pahasti tappiolliset. Esimerkiksi Helsingissä meillä oli tälläkin kertaa kivenkova ehdokaslista ja siellä romahdus taisi olla kaikkein suurin”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Tawasolin mukaan vihreät eivät olleet äänestäjien mielestä paras vaihtoehto niille asioille, jotka näissä vaaleissa olivat pöydällä eli taloudessa, turvallisuudessa ja terveydenhuollossa.

”Puolueen, joka mielii suurempaa kuin seitsemän prosentin kannatusta, on oltava uskottava näissä kaikissa. Se ei tarkoita, että meidän pitäisi säntäillä sinne tänne irtonaisten äänien perässä, tai etteikö meillä voisi edelleen painottua puolueemme ydinarvot – ei suinkaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää ydinarvojemme kautta pystyä puhumaan kulloinkin kansalaisia vaivaavista teemoista.”

Tawasolin mukaan vihreiden tulisi hakea oppia erityisesti perussuomalaisilta.

”Oppia viestin laajentamiseen voimme ottaa yllättävästä paikasta – perussuomalaisilta. Siitä ei nimittäin ole erityisen kauaa, kun puolueen vastaus politiikan jokaiseen asiakysymykseen oli maahanmuutto. Maahanmuuttovastaisuus on edelleen perussuomalaisten kova ydin ja puolue kerää niiden äänestäjien tuen, joille maahanmuutto on tärkeä asiakysymys. Sen lisäksi puolue on taitavasti liikkunut aivan viime aikoina yhden asian liikkeestä kohti yleispuolueasemaa pitämällä kuitenkin ytimestään kiinni ja viestimällä sen avulla linjansa muihin asiakysymyksiin. Eikä ole yllätys, että se on taas Suomen toiseksi suosituin puolue.”

Tawasoli sanoo itse toivovansa, että vihreät uskaltaisi asemoida itsensä edes pari askelta kohti markkinamyönteistä sosiaaliliberalismia.

”Tätä me nimittäin olemme ohjelmallisesti. Pari askelta pois AY-liikkeen varjossa operoivista vasemmistoliitosta ja demareista ei vielä tarkoita, että olisimme kokoomuksen tai EK:n sylikoira. Aika paljon sosiaalisesti oikeudenmukaista ja hyvinvointivaltiomyönteistä talouspolitiikkaa nimittäin mahtuu yhä vasemmalle lipuvien vasemmistopuolueiden ja esimerkiksi kokoomuksen suurituloisia suosivan veropolitiikan ja pro-business ajattelun väliin.”

Tawasolin mielestä vihreillä on nyt puolueena suunnan ja vision kirkastamisen paikka.

”En itse kategorisesti sulje hallitustyötä pois, mutta hallitus on kovin huono paikka tämän työn tekemiseksi ja omien tavoitteiden saavuttaminen hallituksessa on auttamatta hankalaa, jos ne tavoitteet eivät ole itsellekään kristallin kirkkaat.”

