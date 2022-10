Kiinan Venäjälle toimitettavat puolijohdevalmisteet ovat osoittautuneet parhaimmillaankin epäluotettaviksi. Sirujen vikautuvuus on noussut viimeisten kuukausien aikana jopa 1 900 prosenttia.

Tieto perustuu The Registerin mukaan venäläiseen Kommersant-lehteen, joka puolestaan on haastatellut nimettömänä pysytteleviä lähteitä. Ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa ulkomailta tuotujen sirujen vikaantuvuusprosentti oli noin kaksi prosenttia. Nyt vastaava luku on kuitenkin noussut lähemmäs 40 prosenttia.

Elektroniikkatuotteiden tuotantoa jarruttaa myös harmaiden markkinoiden ongelmat, joiden kautta ilman lupaa maahan tuodut sirut eivät päädy tehtaisiin yhtä nopeasti kuin virallisia väyliä pitkin.

Onkin mahdollista, että Venäjälle toimitetaan nyt ennätyksellisen paljon vikaantuneita tai vikaantumisalttiita siruja, sillä maan kysynnän tiedetään olevan huomattavasti tarjontaa korkeampi.

Kiina on yksi harvoista maista, jotka eivät ole tuominneet Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

