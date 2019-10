Sdp:n ja kokoomuksen edustajat ajautuivat kovaan sanaharkkaan eduskunnassa, jossa tänään käsitellään kokoomuksen hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikasta tehtyä välikysymystä.

Useamman sdp:n edustajan mukaan kyseessä on itse asiassa ”aktiivimallivälikysymys”.

”Kyllähän tämä tosiasia tiedetään. Tämä välikysymys on aktiivimallivälikysymys. Kyse on siitä aivan selkeästi – vaikka muuta kokoomus ehkä sanottekin – että teille nämä hallituksen työllisyystoimet eivät kelpaa siksi, koska siellä ei kuriteta tarpeeksi työttömiä. Siellä ei ole keppiä”, sdp:n Pia Viitanen kommentoi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman jatkoi arvioimalla, että kokoomuksen puheissa kuultaa läpi ”aktiivimalli-ideologia”.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vastasi huomauttamalla, että Antti Rinteen (sd) hallituksen suunnittelema työttömyyseläkeputken alarajan nostaminen on nimenomaan ”keppitoimi”

"Onhan tässä oma ironiansa, että ensimmäinen työllisyyskeino, jolla työministeri Timo Harakka (sd) alkoi tässä salissa aikanaan kehua, oli osa tätä teidän 25 kohdan listaanne eli tämän työttömyyseläkeputken alarajan nostaminen. Se oli nimenomaan keppitoimi. Te kehuitte sillä, koska te tiesitte, että se tutkimuksen mukaan toimii. Ja vielä nämä työmarkkinajärjestöjen tutkijat ovat osoittaneet, että jos tätä jatkettaisiin ja lopetettaisiin ajan mittaan koko putki, niin me saataisiin lisää työllisyyttä ilman, että tulotaso heikkenisi. Kysyin tätä ministeriltä avoimessa kuulemisessa. Hän uskalsi vain silmät kauhusta laajenneena sopertaa, että on kunnioitettava järjestöjen sopimuksia. Miksi emme tässä salissa päättäisi sitä, miten työllisyyspolitiikkaa tehdään?”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolestaan ihmetteli, miksi hallitus hyökkää puolueen kimppuun haukkumalla ”kylmästä politiikasta”. Hän siteerasi valtiovarainministeriön kansliapäällikköä Martti Hetemäkeä, jonka mukaan kaikki mahdolliset ihmiset pitää saada työllistettyä jo heidän itsensä hyvinvoinnin ja myös koko yhteiskunnan vuoksi.

”Kyse on työttömien ihmisen hyvinvoinnista, ja me tarvitsemme todellisia työllisyystoimia, jotta syntyy työn tarjontaa ja kysyntää. Ne loistavat poissaolollaan. Kun keväällä arvostelimme työllisyyspolitiikkaanne, että se on hiekalle rakennettu hulppea huvila, niin tilanne on siitä huonontunut. Eilen näimme aivan järkyttäviä dramaattisia väestöennusteita. Talousennusteet näyttävät lähes nollakasvua. Tilanne on entisestään heikentynyt. Teillä on pakko tuoda todellisia työllisyystoimia. Ei ensi vuonna. Nyt”, Orpo vaati.

Antti Rinne puolusti hallituksensa politiikkaa luonnehtimalla sitä tulevaisuuspolitiikaksi.

” Kokoomuslainen politiikka, joka on menneisyyden politiikkaa, eroaa hallituksen politiikasta kuin yö päivästä”, hän sanoi.

