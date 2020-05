Porvoon Linnajoen koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta.

Porvoon Linnajoen koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tartunnan saaneen vointia, ja hänet on määrätty eristykseen kotiinsa.

Porvoon kaupunki kertoo tiedotteessaan, että tartunnalle on altistunut 17 oppilasta ja 4 koulun opettajaa. Kaikki altistuneet opettajat sekä altistuneiden oppilaiden huoltajat ovat saaneet asiasta tiedon, ja altistuneet on määrätty kotikaranteeniin.

Linnajoen koulun muut luokat jatkavat maanantaina koulun käymistä lukujärjestyksen mukaisesti noudattaen aikaisemmin annettuja turva- ja hygieniaohjeita. Karanteeniin määrätyt oppilaat siirtyvät etäopetukseen tartuntatautilain nojalla. Karanteeniin määrätyt opettajat huolehtivat etäopetuksesta.

Linnajoen koulussa käy koulua noin 550 oppilasta 7.-9. luokilla. Koulussa on järjestetty lähiopetusta 14. toukokuuta alkaen opetushallituksen ohjeiden mukaisesti, niin että lähikontaktien määrä on pyritty minimoimaan. Luokkia opetetaan vain yhdessä luokkahuoneessa, ja ruokailu ja välitunnit on porrastettu.

”Koronatilanne on ollut Porvoossa hyvä, mutta parin viime viikon aikana tilanne on alkanut muuttua, ja tartunnat ja erityisesti altistuneiden määrä ovat lisääntyneet aikaisempaa nopeammin”, johtava lääkäri Kati Liukko kertoo.

Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen muistuttaa hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.

”Korona ei ole mennyt ohi, vaikka rajoitustoimia on nyt alettu purkaa. On erittäin tärkeää, että muistamme edelleen noudattaa hyvää käsihygieniaa sekä yskimistä, turvavälejä ja kokoontumisia koskevia ohjeita.”

Opetusministeri Li Andersson (vas) kommentoi tapausta Twitterissä.

”Kouluissa toimitaan tartuntatapauksissa juuri näin: välittömästi ja paikallisesti tartuntatautilain nojalla. Opetuksessa noudatetaan erityisjärjestelyjä turvallisuuden takaamiseksi. Opetusryhmät pidetään mahdollisimman pitkälti erillään toisistaan, suuria kokoontumisia ei järjestetä ja käsihygieniasta pidetään tarkasti huolta”, hän kirjoittaa.