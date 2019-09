Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) näki New Yorkissa nuorten ilmastoliikehdinnän maailmanlaajuiseksi keulakuvaksi nousseen Greta Thunbergin puhumassa kahdesti ensin nuorten omassa ja sitten YK:n pääsihteerin järjestämässä ilmastokokouksessa.

”Se oli hyvin vahva puhe ja ajattelin, että varmaan sellainen puhe, joka jää historiaan”, Mikkonen luonnehtii Uuden Suomen ja Kauppalehden ”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa.

Perjantaina Suomessakin järjestettyä ilmastolakkoa mielenosoituksineen ympäristöministeri pitää yksinomaan hyvänä.

”Ihan jokaisella poliitikolla Suomessakin on peiliin katsomisen paikka. Meillä hallituksessa on todella hyvät ja kunnianhimoiset tavoitteet ja nyt meidän iso tehtävämme on se, että ne tavoitteet toteutuvat.”

