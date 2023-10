Työministeri Arto Satonen (kok) sanoo, ensi syyskuun alussa Suomessa on uusi työttömyysturvajärjestelmä. Hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että osa muutoksista tulee voimaan jo aiemmin, mutta merkittävimmät uudistukset vajaan vuoden kuluttua.

“Muutosten ajankohta on perusteltu kolmesta syystä. Ensinnäkin on kohtuullista, että kansalaiset ehtivät varautua muutoksiin. Toiseksi kassat tarvitsevat aikaa ja kolmanneksi muutokset tämän hetken talousennusteiden valossa osuvat myös suhdannepoliittisesti oikeaan ajankohtaan”, hän kommentoi.

Yksi keskeisistä uudistuksista on työssäoloehdon pidentäminen 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehtoa voi kuitenkin kerätä 28 kuukauden aikana eli siis työssäoloehdon täyttää henkilö, joka kahden vuoden ja neljän kuukauden aikana on ollut vähintään vuoden töissä. Osa-aikatyössä työssäoloehto voi kertyä puolikkaana eli työssäoloehto on myös mahdollista täyttää jatkuvassa osa-aikatyössä.

Satosen mukaan työssäoloehdon pidentäminen on yksi Orpon hallituksen työllisyyttä edistävistä toimista. Valtionvarainministeriö on laskenut työllisyysvaikutukseksi 5 700 henkilötyövuotta.

”Tämä selittyy sillä, että kannustin ottaa työtä vastaan paranee merkittävästi. Samalla uudistuksen vaikutus julkiseen talouteen on hyvin huomattava. Työssäoloehdon ajatus on, että ihminen, joka on ollut töissä ja jonka palkan perusteella on maksettu työttömyysvakuutusmaksua, on oikeutettu korkeampaan työttömyyskorvaukseen kuin ne ihmiset, jotka eivät ole lainkaan olleet töissä tai joiden työura on ollut hyvin vähäinen. Tämä periaate on sinällään oikea ja kannatettava. Ahkeruudesta pitää palkita.”

Satosen mukaan hyvä kysymys kuitenkin on, mikä on riittävän pitkä aika olla töissä, jotta on oikeudenmukaista saada ansiosidonnaista päivärahaa. Hän sanoo, että nykyinen käytäntö, jossa oikeus 300 päivän ansioturvaan täyttyy jo 6 kuukauden työllä on varsin antelias vakuutus.

”Korvausta voi saada lähes tuplasti pidempään kuin on tehnyt töitä. Sen voi rinnastaa siihen, että vakuutuskorvaus olisi aiheutunutta vahinkoa suurempi.”

Tätä taustaa vasten hän katsoo, että työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen on perusteltua.

“On kuitenkin tärkeää, että oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan voi kerryttää 28 kuukauden aikana. Silloin turva koskee myös niitä työntekijöitä, joilla ei ole jatkuvaa säännöllistä työtä tai joiden työssä on välillä työttömyysjaksoja.”

