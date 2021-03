Uuden Suomen gallupia kommentoivat tänään Maria Ohisalo (vihr), Otto Meri (kok), Pekka Haavisto (vihr) ja Veronika Honkasalo (vas). Haavisto on aiemmin kertonut Uudelle Suomelle, että häntä on houkuteltu aktiivisesti kuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä.

Uuden Suomen Helsinkiä koskevan kuntavaalitutkimuksen tänään tiistaina julkistettu tulos otettiin innostuneesti vastaan vihreissä, kokoomuksessa ja vasemmistoliitossa.

LUE TULOKSET:

”Tuloshan on oikein hyvä. Me tulemme kovaa ja me tulemme kokoomuksen ohi”, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi tänään tiistaina Uudelle Suomelle.

Helsinkiläinen kuntavaaliehdokas Ohisalo puhui ”historiallisesta muutoksesta”, jos Helsingin ykkössija ja sitä myöten pormestarin paikka tulisi hänen johtamansa puolueen Anni Sinnemäelle.

Taloustutkimuksen tekemässä mittauksessa kokoomus on kuitenkin toisena olevaa vihreitä edellä 1,3 prosenttiyksiköllä, joka tosin mahtuu tutkimuksen virhemarginaaliin.

Pormestariehdokas Juhana Vartiaisen edustaman porvaripuolueen kannatus on 24,4 prosenttia, missä on eroa kolmantena olevaan sdp:hen peräti 8,5 prosenttiyksikköä.

Uuden Suomen tutkimus kirvoitti kommentteihin tuloksissa pärjänneiden tahojen sosiaalisen median tileillä. Helsingin kokoomuksen tilillä Uuden Suomen juttu jaettiin viestillä ”Lähdemme kesän kuntavaaleihin kärkipaikalta”. Samaa innostuneisuutta toi julki kaupunginvaltuutettu ja ehdokas Otto Meri (kok).

Kyselytutkimuksessa neljänneksi tulleen vasemmistoliiton kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu ja ehdokas Veronika Honkasalo totesi Twitterissä tänään innostuneesti, että ”Helsingissä vasemmistoliitolla kova noste. Hienoa!”

Ainakaan Helsingin demareiden tai perussuomalaisten puoluetileillä ei ole reaktiota näkynyt. Perussuomalaiset tuli tutkimuksessa viidenneksi kolmisen prosenttiyksikköä vasemmistoliiton perässä.

Eri puolueet täydentävät vielä listojaan, koska siihen on mahdollisuus sen vuoksi, että korona siirsi vaalit kesäkuun 13. päivään. Tämän viikon merkittävin ehdokasuutinen Helsingissä on se, että sdp saa listoilleen Erkki Tuomiojan, tunnetun kansanedustajan ja entisen ministerin.

Nykyisistä ministereistä kesän kuntavaalit aikoo jättää väliin vihreiden ulkoministeri Pekka Haavisto. Hän sai kaikista helsinkiläisistä ehdokkaista eduskuntavaaleissa 2019 toiseksi eniten henkilökohtaisia ääniä, yli 20 000. Enemmän sai perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, runsaat 30 000 ääntä. Hän on näissä vaaleissa puolueensa pormestariehdokas.

Kokoomuksen kaula vihreisiin on Uuden Suomen kyselyssä laskennallisesti noin 4 000 ääntä. Uusi Suomi kysyi Haavistolta tänään, onko vielä mahdollista, että hän lähtisi ehdolle näissä kuntavaaleissa, kun asetelmat ovat hyvinkin tiukat.

”Omalta kohdaltani en ole tehnyt mitään uutta arviota”, hän vastasi ja oli puheenjohtaja Ohisalon tavoin tyytyväinen vihreiden ehdokaslistaan Helsingissä ja vallitsevaan gallup-asetelmaan.

Päivitys klo 15:08: Juttuun lisätty Jussi Halla-ahon äänimäärä ja otsikkoa muokattu.