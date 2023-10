Maapallolta on löydetty valtavan suuren muinaisen mannerlaatan jäänteet. Pontuksen laataksi nimetty laatta eli suuruutensa päiviä noin 150 miljoonaa vuotta sitten, ja se sijaitsi Tyynenmeren länsilaidalla eli Kaakkois-Aasian ja Australian itärannikolla.

Laatta ylsi tuolloin etelästä pohjoiseen reilun 90 leveyspiirin matkan, noin leveyspiiriltä 30 pohjoista leveydelle 60 eteläistä – tämä tarkoittaa melko tarkkaan 10 000 kilometriä eli neljäsosaa kierroksesta Maapallon ympäri. Idästä länteenkin mittaa kertyi noin 8 000 kilometriä. Sijainti ja koko selviävät tieteellisen julkaisun karttakuvasta (näkyy myös yllä).

Pontuksen laatta upposi vähitellen Maan vaipan uumeniin, ja viimein joskus edellisen noin 50 miljoonan vuoden aikana se katosi lopullisesti. Viimeiset rippeet Pontuksesta jäivät Borneon ja Itä-Kiinan meren väliin, paljastaa lehdistötiedotteen yhteydessä julkaistu animaatio.

Laatan muinaista olemassaoloa ei tiedetty ennen kuin nyt, mutta löydön tehneen geologi Suzanna van de Lagemaatin työtoverit Utrechtin yliopistosta olivat ennustaneet sen reilut kymmenen vuotta sitten. Van de Lagemaat löysi todisteet Pontuksesta tehdessään väitöskirjatyötä.

Maapallon mantereiset laatat ovat melko stabiileja siinä mielessä, että ne eivät uppoa Maan vaipan uumeniin. Mantereet voivat yhdistyä ja sirpaloitua vuosimiljoonien kuluessa, mutta kiviaines sinänsä pysyy pinnalla.

Sen sijaan merenalaisia laattoja katoaa vuosimiljoonien ja -miljardien kuluessa. Merenalainen maankuori koostuu raskaammasta kivestä, ja sen vuoksi vanhat laatat pääsevät uppoamaan vaipan sisään, jos merellinen laatta törmää mantereiseen.

Vastaavasti valtamerten keskiselänteillä syntyy uutta merenpohjaa, kun laatat erkanevat toisistaan. Monin paikoin tämä uusi merenpohja on ”liimattu” kiinni mantereisiin, mutta ei kaikkialla. Jos maantiede sattuu sopivasti, uusi merenpohja on laatalla, joka koostuu kokonaan merenalaisesta maankuoresta.

Kokonaan merellinen laatta oli myös Pontus. Nykyisin puhtaasti tai lähes puhtaasti merellisiä mannerlaattoja ovat suurista laatoista Tyynenmeren laatta sekä Nazcan, Kookoksen ja Filippiinien laatat. Kolmesta jälkimmäisestä Nazca ja Kookos sijaitsevat Tyynenmeren Amerikan puolella, Filippiinien laatta Aasian puolella. Lisäksi on muutamia merellisiä laatansirpaleita.

Merenalainen Pontuksen mannerlaatta on eri asia kuin Zealandian (tai: Seelannin) uponnut manner, vaikkakin molemmat sijaitsevat pyöreästi samalla suunnalla maailmaa. Zealandia on kappale mantereista maankuorta, joka sattuu olemaan suurimmaksi osaksi veden alla – ja se on olemassa nykyisinkin. Zealandia sijaitsee pääosin Australian laatalla, itäreunaltaan myös Tyynenmeren laatalla.

Näin se löytyi

Van de Lagemaat, yhdessä työnsä valvojan Douwe van Hinsbergenin kanssa, löysi Pontuksen laatan lukuisista epäsuorista viitteistä.

Yksi avaimista olivat kivinäytteet Indonesian suurimmalta saarelta Borneosta sekä Filippiinien seudulta. Niiden magneettisesta koostumuksesta tutkijat päättelivät, että näytteet ovat olleet muinoin osa mannerlaattaa, jota ei enää nykyisin ole olemassa.

Jo vuosikymmen sitten maanjäristysdatasta oli nähty, että tällä nurkalla maailmaa Maan vaipan sisällä piilee epäjatkuvuuksia. Ne puolestaan viittaavat entisiin mannerlaatan kappaleisiin.

Mannerlaattojen jäljet Maan vaipassa kyetään näkemään, jos laatta on uponnut alas noin 300 miljoonaa vuotta sitten tai sitä myöhemmin. Jos tapahtuma on vanhempi, kiviainesten rajat ovat jo laimentuneet pois.

Lisäksi van de Lagemaat muodosti tietokoneavusteisesti laskennallisen mallin siitä, miten eri laatat ovat liikkuneet niin sanotulla Liitosvyöhykkeellä eli Tyynenmeren Aasian ja Australian puoleisella laidalla. Tämä vyöhyke on tutkijoiden mukaan geologialtaan erittäin haastava tutkia mannerlaattojen sirpaleisuuden vuoksi.

Väitöskirja vapaassa luvussa

Van de Lagemaatin väitöskirjan alustava versio on julkaistu myös tieteellisessä sarjajulkaisussa nimeltään Gondwana Research. Se on vapaasti luettavissa.

Lehden nimessä ensimmäinen sana Gondwana viitaa muinaiseen eteläisen pallonpuoliskon mantereeseen. Se muodostui noin 600 miljoonaa vuotta sitten, ja oli välillä noin 300–200 miljoonaa vuotta sitten osa supermanner Pangeaa.

Gondwana itsenäisenä mantereena palasi kartalle noin 200 miljoonaa vuotta sitten Pangean hajotessa. Lopulta Gondwana itse hajosi Etelä-Amerikaksi, Afrikaksi, Etelämantereeksi, Australiaksi ja Intiaksi aikavälillä noin 150–50 miljoonaa vuotta sitten.

Kiinteä kivi virtaa

Maan vaippa koostuu lähes kokonaan hehkuvan kuumasta kiinteästä kivestä. Kiinteys voidaan päätellä siitä, että pitkittäisten ääniaaltomaisten maanjäristysaaltojen lisäksi myös poikittaiset lainemaiset aallot etenevät vaipassa. Nesteiden ja kaasujen sisällä lainemaiset aallot eivät etene.

Vain maankuoren ja vaipan rajapinnalla kiviaines on osittain sulaa. Tässä kerroksessa lämpötila on jo hyvin korkea, mutta paine ei ole vielä niin suuri kuin alempana Maan vaipassa.

Kuumuutensa vuoksi vaipan kiviaines on kuitenkin taipuisampaa kuin kylmä kivi. Vaikka arkielämän ja maanjäristysaaltojen tarkastelumittakaavassa vaippa on kiinteä, se virtaa hyvin hitaasti vuosimiljoonien aikaskaalassa.

