Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi kertoi lauantai-iltana, että maan joukot ovat aloittaneet vastahyökkäyksen.

”Hyökkäys on käynnissä. Tällä hetkellä en kerro yksityiskohdista”, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan kansainvälisten uutistoimistojen mukaan.

Sotaa tarkoin seuraavaan amerikkalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Ukraina hyökkää ainakin neljällä alueella eli Kreminnassa Itä-Ukrainassa, Bahmutissa, Länsi-Donetskissa lähellä Zaporizzjan alueen rajaa ja Zaporizzjan länsiosissa.

Sotatieteiden tohtori, kansanedustaja Jarno Limnéll (kok) kuvailee vastahyökkäystä historiallisen merkittäväksi.

”Monet ovat historiankirjoista lukeneet sotaoperaatioista, joiden lopputuloksella oli oleellinen vaikutus tulevaisuuden maailman muodostumiseen. Ukrainassa on nyt tällainen operaatio käynnissä”, hän kommentoi Twitterissä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, että käynnissä ovat nyt suurimmat taistelut sitten toisen maailmansodan.

”Ukrainan kannalta, mutta myös meidän alueellisen vakauden kannalta, tärkeät viikot edessä. Ei kukaan tuohon lähtisi tuohon ilman kutsumusta. Tämä ei ole dialogia, vaan sotaa ja taisteluissa asiat saavat ratkaisunsa”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau vieraili lauantaina Ukrainassa ja lupasi maalle uuden 375 miljoonan dollarin apupaketin. Hän kertoi Kanadan myös tukevan Ukrainan Nato-jäsenyyttä.

”Kanada tukee Ukrainan pääsemistä puolustusliiton jäseneksi niin pian kuin mahdollista. Tuemme Ukrainaa niin pitkään kuin tarvitaan kaikilla mahdollisilla keinoilla”, Trudeau sanoo julkisuuteen toimittamassaan lausunnossa.

Myös Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on kertonut uudesta Ukraina-paketista. Uutistoimisto Bloombergin mukaan kyse on 2,1 miljardin euron arvoisesta aseavusta, joka pitää sisällään Hawk-kantoraketteja ja -ohjusten, kehittyneitä Patriot-ilmapuolustusohjuksia ja Puma-tiedusteludroneja sekä tykistöammuksia.