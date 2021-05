Koronaepidemiatilanne on ”vakaa ja kehittymässä hyvään suuntaan”, joten koko Suomea koskevista torjuntatoimien tasoista voidaan luopua, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa.

Hallitus puolsi valtakunnallisten toimenpidetasojen käytöstä luopumista tänään torstaina antamallaan periaatepäätöksellä. Koronaviruksen leviämistä torjutaan jatkossa alueellisin rajoituksin ja suosituksin.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee asiasta virallisen päätöksen ensi viikon alussa.

”Valtioneuvoston puollon jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö käy muutoksen edellyttämiä asioita läpi alueiden kanssa ja tekee varsinaisen päätöksen toimenpidetasoilta poistumisesta. Päätöksen jälkeen STM ohjaa kirjeellään kaikki alueet luopumaan toimenpidetasoihin liitetyistä lisätoimenpiteistä sekä noudattamaan alueen epidemiavaiheen mukaisia toimenpiteitä”, STM kertoo.

Tiukemmat torjuntatoimien tasot 1–3 ovat olleet alueilla käytössä 1. maaliskuuta lähtien.

”Niistä luopuminen tarkoittaa, että arviointia tehdään jatkossa alueiden epidemiavaiheiden mukaan samoin kuin viime syksynä.”

Niin sanotussa hybridistrategian toimintasuunnitelmassa epidemian tilannekuva jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Nämä luokitukset jäävät siis yhä käyttöön.

”Epidemiatilanne eri alueilla on hyvin erilainen. Jotta rajoituksia ja suosituksia voidaan purkaa hallitusti ja oikea-aikaisesti, epidemian kehittymistä ja rajoitusten muutosten vaikutuksia on seurattava ja arvioitava koko ajan. Lisäksi on otettava huomioon epidemiatilanne lähialueilla ja koko maassa”, ministeriö toteaa.

”Joillain alueilla rajoituksia voidaan joutua myös palauttamaan tai kiristämään uudelleen, mikäli epidemiatilanne heikkenee.”

