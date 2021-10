Liike nytin tukema perussuomalaiset kysyi hallitukselta humanitaarisen maahanmuuton lisäämisestä aikana, jolloin Suomen julkinen talous on muutenkin velkaantunut. Välikysymyksen kimmokkeena on sisäministeriön esitys perheenyhdistämisistä.

Perussuomalaisten maahanmuuttovälikysymyksen keskiössä oleva perheenyhdistämisehdotus ei ole hallituksen esitys, korosti Marinin hallitus vastatessaan välikysymykseen keskiviikkona.

Sisäministeriö lähetti heinäkuussa lausuntokierrokselle esityksen perheenyhdistämiseen liittyvistä ulkomaalaislain muutoksista. Perheenyhdistämisiä helpottava ehdotus on aiheuttanut hämmennystä hallituksen sisälläkin, ja sitä on arvostellut lausunnossaan muun muassa Maahanmuuttovirasto.

”Kyseessä on sisäministeriön työryhmän ehdotus, jonka sisällöstä ei vielä ole neuvoteltu hallituspuolueiden kesken. Lausuntokierros päättyi syyskuun lopulla. Hallitus tulee käsittelemään asiaa ja päättämään mahdollisen hallituksen esityksen sisällöstä tulevina viikkoina”, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi hallituksen vastauksessa välikysymykseen.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä sanoi puolueensa ryhmäpuheenvuorossa, että välikysymys perustuu perättömille väitteille.

”Perussuomalaiset väittävät, että hallitus ajaa ’Länsi-Euroopan liberaaleinta perheenyhdistämispolitiikkaa.’ Kyse on sisäministeriön työryhmän, ei hallituksen esityksestä. Sellaista ei vielä ole”, Kärnä sanoi Ohisalon tavoin.

Hallitusohjelman kirjaus ”Selvitetään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä kansainvälistä suojaa saavien perheenkokoajiin sovellettavien tulorajojen kohtuullisuutta ottaen huomioon perhe-elämän suoja, lapsen edun toteutuminen ja muissa Pohjoismaissa sovellettavien toimeentuloedellytysten taso ja käytännöt. Toimeentuloedellytyksen soveltaminen kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneisiin alaikäisiin perheenkokoajiin lopetetaan.”

Hän kertoi keskustan näkemyksen muistakin opposition esiin nostamista maahanmuuttopoliittisista pyrkimyksistä, joita joillakin hallituspuolueilla on.

”Keskusta ei tue pakolaiskiintiön tuntuvaa nostamista. Perheenyhdistämisten helpottamisessa Keskusta on sitoutunut hallitusohjelmassa sovittuun”, Kärnä sanoi.

Yksi opposition esittämistä kysymyksistä oli, miksi hallitus aikoo tehdä ”omaa hallitusohjelmakirjaustaankin suuremman löysennyksen perheenyhdistämiseen”.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi hallituspuolueiden viestiä huomauttaen, että ne olisivat jo aiemmin kyenneet puuttumaan lakiehdotuksen etenemiseen.

”Ministeri Ohisalon esitys meni selvästi pidemmälle kuin hallitusohjelmaan tehty kirjaus. Loppukesästä asti ihmettelimme, miksi muut hallituspuolueet eivät puutu asiaan ja miten ylipäätänsä tällainen esitys on voitu lähettää lausunnoille, tällaisessa tilanteessa”, Purra sanoi.

Ohisalo: Suomi on sitoutunut huolehtimaan perus- ja ihmisoikeusvelvoitteista

Sisäministeri Ohisalo sanoi vastauspuheenvuorossaan, että hallitus on sitoutunut huolehtimaan perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisesta kaikessa toiminnassaan.

”Lisäksi hallituksen tavoitteena on edistää perhe-elämämyönteistä politiikkaa ja lasten oikeuksien toteutumista. Osana tätä hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut poistamaan toimeentuloedellytyksen alaikäisiltä kansainvälistä suojelua saavilta, sekä selvittämään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä kansainvälistä suojaa saavien perheenkokoajiin sovellettavien tulorajojen kohtuullisuutta, ottaen huomioon perhe-elämän suojan ja lapsen edun”, ministeri sanoi.

Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo toi hankkeen perusteluna esiin, että Suomi on saanut perheenyhdistämistapauksista ja lapsen edun puutteellisesta huomioimisesta langettavan päätöksen YK:n lapsen oikeuksien komitealta. Hänen mukaansa perheenyhdistäminen on erittäin hankalaa, ”monelle käytännössä mahdotonta”, Suomen nykylainsäädännöllä.

Honkasalo tuki ministeriön ehdotusta, jolla hänen mukaansa ”onneksi” puututtaisiin lainsäädännön puutteisiin.

Ministeri Ohisalo huomautti, että Afganistanin kriittisen tilanteen vuoksi ja lähialueiden maiden tukemiseksi EU:n komissio on vedonnut kansainväliseen yhteisöön afgaanipakolaisten uudelleensijoittamisen lisäämiseksi. Suomi pyrkii varmistamaan perheenyhdistämisten mahdollisuuden myös Afganistanin kaoottisessa tilanteessa.

”Perheenyhdistämishakemusten jättäminen Afganistanissa on estynyt Afganistanin tilanteen nopean vaikeutumisen johdosta. Suomi suunnittelee lähettävänsä alueelle kiertäviä konsuleita hakemusten vastaanottamista, tunnistamista ja haastatteluiden tekemistä varten”, ministeri kertoo.

”Toiminnalla tuettaisiin sitä, että ulkomaalaislain mukainen oikeus perheen yhdistämiseen toteutuisi mahdollisimman normaalisti hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta.”

Hallitus kiistää Suomen irtautuvan EU-linjasta

Ohisalo kiisti välikysymyksen väitteet siitä, että hallitus lisäisi esityksillään ”hallitsematonta maahanmuuttoa”, jollaisena perussuomalaiset käytännössä pitää humanitaarista maahanmuuttoa. Hänen mukaansa Suomi ei myöskään ole irtautumassa EU:n yleisestä maahanmuuttopolitiikan linjasta.

”Hallitus on johdonmukaisesti pyrkinyt kokonaisvaltaisella politiikalla siihen, että maahantulo EU-alueelle ja Suomeen säilyy hallittuna. Samalla olemme painottaneet velvoitetta noudattaa kaikissa toimissa kansainvälistä oikeutta ja perus- ja ihmisoikeuksia. Hyvä turvapaikkajärjestelmä tunnistaa nopeasti kansainvälisen suojelun tarvitsijat, ja myös paluiden toimivuus kuuluu kokonaisuuteen”, Ohisalo sanoo.

”Suomen turvapaikkapolitiikkaa tehdään osana EU-yhteistyötä. Hallitus tukee komission esittämän turvapaikkapolitiikan uudistuksen keskeisiä tavoitteita, eli yhteisen järjestelmän tekemistä nykyistä yhdenmukaisemmaksi, toimivammaksi ja kriisinkestävämmäksi.”

Ohisalon mukaan hallitus pitää tärkeänä, että turvapaikanhakijoita kohdeltaisiin kaikissa EU:n jäsenmaissa kansainväliset ja korkeat eurooppalaiset normit täyttäen, ”eikä yksi jäsenvaltio näyttäydy toista houkuttelevampana”. Suomi haluaa myös pitää mahdollisimman vähäisenä hakijoiden luvattoman liikkumisen jäsenmaasta toiseen.

Sisäministerin mukaan pitkän aikavälin turvapaikanhakijamäärien tarkastelu ei tue väitettä, että Suomeen tulisi suhteellisesti katsoen erityisen paljon turvapaikanhakijoita.

”Viime vuosina Suomen hakemusmäärät ovat olleet puolen prosentin luokkaa koko EU+ -alueella jätetyistä turvapaikkahakemuksista”, hän viittasi EU-maiden sekä Norjan ja Sveitsin muodostamaan kokonaisuuteen.

Välikysymyksessä pitkä lista kysymyksiä

Perussuomalaiset ja Liike nyt toteavat välikysymyksessään, että ne eivät hyväksy ”hallitsemattoman ja Suomelle haitallisen maahanmuuton lisäämistä emmekä hallituksen esittämiä maahanmuuttopolitiikan lievennyksiä”. Oppositiopuolueiden mukaan velan kasvu, alijäämä ja muut julkistalouden ongelmat edellyttävät tarkkaa talouspolitiikkaa, jossa menokohteet on asetettu tärkeysjärjestykseen.

”Suomen julkistalouden tilanteen ollessa huono on resurssit käytettävä ensisijaisesti oman maamme kansalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Humanitaarisen maahanmuuton helpottamisen sijaan hallituksen tulisi löytää keinoja ja keskittää resursseja koulutetun ulkomaisen työvoiman maahanmuuton edistämiseksi Suomeen”, välikysymyksessä todetaan.

Välikysymyksessä on esillä erityisesti sisäministeriön esitys, joka helpottaisi perheenyhdistämisiä ja tekisi välikysymyksen mukaan Suomesta ”Länsi-Euroopan liberaaleinta perheenyhdistämispolitiikkaa” harjoittavan valtion. Esitykseen suhtautuu kriittisesti myös Maahanmuuttovirasto.

”Hallitus arvioi perheenyhdistämisen kriteerien lieventämistä toteamalla, että nopea perheenyhdistäminen tukee kotoutumista. Nopean perheenyhdistämisen kotoutumista tukevasta vaikutuksesta ei ole kuitenkaan mitään näyttöä, jos kotoutumisen mittareiksi otetaan maahanmuuttajien työllisyysaste, riippuvuus tulonsiirroista tai koulutustaso”, oppositiopuolueet toteavat.

Ne arvostelevat lisäksi sitä, että ”hallituksessa kaavaillaan myös pakolaiskiintiön nostoa ja muunlaisia humanitaarisen maahanmuuton helpotuksia, joiden taloudelliset ja muut vaikutukset ovat merkittäviä”.

Välikysymyksen allekirjoittavat kysyivät sisäministeriltä muun muassa, miksi hallitus haluaa toteuttaa ”kalliin ja vaikutuksiltaan pitkävaikutteisen uudistuksen perheenyhdistämiseen” ja miksi hallitus haluaa, että ”Suomi on erityisen houkutteleva turvapaikanhakijoiden kohdemaa Euroopassa”.

”Kuinka paljon tulijoita hallitus on kaiken kaikkiaan valmis ottamaan vastaan? Kuinka paljon hallitus on valmis käyttämään julkista rahaa vuodessa humanitaariseen maahanmuuttoon? Miksi hallitus on irtautumassa yleiseurooppalaisesta trendistä kohti tiukkenevaa maahanmuuttopolitiikkaa, josta esimerkkinä on Tanskan sosialidemokraattien hallituksen tavoitetila nollasta turvapaikanhakijasta”, välikysymyksen pitkä kysymyslista jatkuu.

Ministeri Ohisalo vastasi kysymykseen tulijoiden maksimimääristä.

”Minkäänlaista tavoitteellista ala- tai ylärajaa turvapaikanhakijamääristä ei ole. Keskeistä on, että toimimme määrätietoisesti pakolaisuuden vähentämiseksi. Jos vainon tai vakavien ihmisoikeusloukkauksien kohteena oleva henkilö hakee suojelua Suomesta, me olemme sitoutuneet sitä antamaan”, Ohisalo linjasi.

