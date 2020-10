The Verge kertoo, että vuonna 2017 presidentti Donald Trump, Wisconsinin republikaanipuolue sekä elektroniikkajätti Foxconn lupasivat muuttaa kaakkois-Wisconsinin elämän.

Foxconnille luvattiin miljardeja dollareita tukiaisina vastineeksi siitä, että yhtiö sijoittaisi 10 miljardia dollaria rakentaakseen alueelle jättimäisen lcd-näyttöjen tuotantotehtaan. Laitoksen koko olisi hulppeasti 185 hehtaaria eli 1 850 000 neliömetriä, ja sen toiminta toisi alueelle 13 000 työpaikkaa.

Trump hehkutti tulevaa tehdasta maailman kahdeksantena ihmeenä.

Toisin kävi.

The Verge kertoo, että projekti epäonnistui käytännössä jokaisella askeleella, eikä se ole pitänyt ainuttakaan lupaustaan. Massiiviselle tehtaalle varatulle alueelle on saatu pystytettyä vain pienehkö rakennus, joka on sekin vain pelkät seinät.

Jahka Foxconn ymmärsi, että se ei saisi rakennettua aiottua tehdasta, se yritti kuumeisesti keksiä mitä tontillaan tekisi. Ideariihi pohti muun muassa alueen käyttämistä kalafarmina, venevarastona tai jäätelön vientikeskuksena.

The Verge kertoo, että Foxconn on nyt saanut luvan käyttää puolivalmista rakennuksen tynkäänsä varastotarkoituksiin.

Rumasti kompastuneella projektilla on myös varsin konkreettisia seurauksia. Valtio ja paikallishallinto käyttivät Vergen mukaan projektiin noin 400 miljoonaa dollaria. Asukkaita häädettiin kodeistaan, ja kymmeniä asuntoja jyrättiin tehtaan tarvitsemaa tonttia varten. Foxconn itse puolestaan on kuluttanut projektiin arviolta 300 miljoonaa dollaria.

Projektin ilmiselvän katastrofaalisesta tilanteesta huolimatta presidentti Trump sanoo, että Foxconn on rakentanut yhden hienoimmista laitoksista minkä hän on nähnyt, ja yhtiö pitää taatusti lupauksensa ja vielä lisääkin, mikäli Trump vain valitaan jatkokaudelle.

Samaa korttia heiluttaa myös Foxconn.

”Foxconn on kumppani niille, jotka pitävät yhtiötä kumppaninaan. Foxconn sitoutuu Wisconsinin projektin loppuunviemiseen ja laajentamiseen niin pitkään, kuin liittovaltion, osavaltion ja paikalliset tasot ovat sitoutuneita Foxconniin sekä tärkeisiin teknologisiin tavoitteisiin, juuri kuten presidentti Trump on tehnyt”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Terry Gou.

