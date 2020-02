Loppu hyvin, kaikki hyvin. Arizonan osavaltiossa sijaitsevasta Luken ilmavoimatukikohdasta matkaan lähteneiden Lockheed Martin F-35A Lightning II -monitoimihävittäjien taival HX Challenge -tapahtumaan päättyi onnellisesti kahden koneyksilön laskeutuessa sunnuntai-iltana Tampere-Pirkkalan lentoasemalle.

Ongelmia aiheutti tankkauskonekapasiteetin puute - yhden tankkerin mekaanisen vian vuoksi F-35:ien määrää jouduttiin rajoittamaan kahteen, sillä käytössä olleella tankkauskoneella ei löpö riittänyt kaikkien koneyksilöiden saattamiseksi Atlantin yli.

Tämän lisäksi riesana oli Atlantilla vallinnut myrskyrintama. Voimakkaassa turbulenssissa ilmatankkaaminen on siksi vaarallista, että sitä ei mieluusti tehdä. Legillä Langleyn lentotukikohdasta Virginian osavaltiosta Pirkkalaan koneet tankkasivat kahdeksan kertaa - tämä siksi, että valtameren yllä koneissa tuli koko ajan olla tarpeeksi polttoainetta varakentälle menoon. Ilmatankkausta ei haluta lykätä tilanteeseen, jossa tankki alkaa oikeasti tyhjentyä.

Sääolosuhteet olivat huolena vielä Suomessakin, mistä syystä Pirkkalan varakenttänä oli Turku, mutta sinne ei sentään jouduttu menemään.

Nyt testit hoidetaan kuluvan viikon aikana kahdella koneyksilöllä, mikä on ilmavoimien vaatimusten mukainen määrä. Maanantaina koneet eivät ilmaan nousseet jo siksikin, että koneet Suomeen tuoneiden lentäjien piti saada ilmailusäännösten mukainen lepoaikansa.

Testejä isännöivän Satakunnan lennoston komentaja eversti Aki Heikkinen muistutti, että pienet viivästykset eivät haittaa testien toteutusta. Testiviikon sisään on suunniteltu varapäivä, ja periodin lopuksi vielä varaviikko.

"Olen iloinen, että testit ovat edenneet uutisköyhästi ja suunnitelman mukaan", Heikkinen lohkaisi.

Lehdistötilaisuuteen osallistunut Yhdysvaltain suurlähettiläs Robert Pence herkistyi jopa lainaamaan Ciceroa kiittäessään Suomea siitä, kuinka vakavissaan maa on puolustuksensa suhteen.

"Yhdysvalloilla on kunnia esitellä teille kaksi erinomaista konevaihtoehtoa", Pence totesi viittauksena paitsi F-35:een, myös viidentenä ja viimeisenä testattavaan Boeingin Super Hornetiin.

F-35 -ohjelman nykytilaa esitellyt, projektista vastaavan Joint Program Officen edustaja eversti David Buchanan korosti koneen skaalaetuja.

"Vuoteen 2030 mennessä Euroopassa on noin 500 F-35 -konetta, ja koko ohjelman elinkaari kestää 2070-luvulle asti", Buchanan totesi.

Tällä hetkellä koneita on toimitettu 491 kappaletta, ja jos toimitukset sekä uudet tilaukset tehdään suunnitelmien mukaan, toimitusten kokonaismääräksi tulee hieman vajaat 4000.

Alussa melkoisista vaikeuksista kärsinyt F-35 -ohjelma on päässyt sarjatuotantovauhtiin: viime vuonna toimitettiin 134 koneyksilöä ja kuluvan vuoden suunnitelma on 141 toimitusta.

"Yhden koneen hinta laskee alle 80 miljoonan dollarin vuonna 2021."

Buchananin mukaan myös käyttökustannusten on tarkoitus laskea - tämänhetkisenä tavoitteena on "25 by 25" eli 25 000 dollaria/tunti vuoteen 2025 mennessä. (Luvun vertaileminen muiden HX-kandidaattien kustannuksiin on hyödytöntä niin kauan kuin ei voida olla varmoja, että käyttökustannukset lasketaan tasan samalla tavalla, ja mieluusti vielä Suomen ilmavoimien tavalla sekä ilmavoimien operaatioprofiililla.)

Buchanan vakuutti myös, että F-35:n uudemmat tuotantoerät ovat luotettavampia kuin alkupään koneet: joissakin Yhdysvaltain ilmavoimien ja merijalkaväen yksiköissä koneiden luotettavuus on 80-90 prosentin välillä.

LUE MYÖS: