Osittainen rajojen sulkeminen tiettyihin naapurimaihin on astunut voimaan maanantaiaamuna Saksassa. Saksa on ottanut rajatarkastukset käyttöön Ranskan, Luxemburgin, Sveitsin, Itävallan ja Tanskan vastaisilla rajoillaan.

Työmatkalaiset ja rahtikuljetukset pääsevät kaikesta huolimatta rajan yli, Deutsche Welle kertoo. Samoin Saksan kansalaiset pääsevät takaisin kotimaahansa. Rajaviranomaiset kysyvät rajalle tulijoilta matkan tarkoitusta.

Yhdysvalloissa tautikeskus CDC on antanut uuden tiukan suosituksen yleisötilaisuuksista. Sunnuntain suosituksen mukaan yli 50 ihmisen kokoontumisia ei tule järjestää seuraavan kahdeksan viikon aikana.

Kiellon piiriin lukeutuvat muun muassa konferenssit, konsertit ja häät, mutta eivät kuitenkaan koulut eivätkä liike-elämän tapaamiset, CNN-kanava kertoo. CDC:n mukaan yleisötapahtumat muodostavat erityisen leviämisriskin niihin saapuvien matkailijoiden vuoksi.

”Jonkin aikaa elämä tulee olemaan erilaista kuin sen on ollut tapana olla Yhdysvalloissa”, sanoo kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci.

Kouluja on suljettu useimmissa Euroopan maissa, mutta ainakin Ruotsi, Suomi ja Britannia poikkeavat vielä tästä. Myöskään Yhdysvalloissa kouluja ei ole kansallisesti suljettu. Alueellisesti esimerkiksi New York on ilmoittanut sulkevansa koulut ja ryhtyvänsä muihinkin poikkeustoimiin.

Suomessa Marinin hallitus on koolla maanantaina ja pohtii muun muassa koulujen sulkemista sekä valmiuslakien käyttöönoton mahdollista tarvetta.