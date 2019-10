Tanskan hallitus kaavailee rajavalvonnan aloittamisen uudelleen Ruotsin-rajalla. Asiasta kertoo Tanskan oikeusministeri Nick Hækkerup. Tiedot kertoi jo aamulla ennen julkistusta Tanskan yleisradioyhtiö Danmarks Radio.

Rajatarkastukset on tarkoitus aloittaa marraskuun 12. päivä, ja ne koskisivat kaikkia Ruotsista Tanskaan matkaavia.

Rajatarkastukset ovat osa laajempaa päätöspakettia turvallisuuden vahvistamiseksi Tanskassa. Osana pakettia muun muassa rangaistuksia räjähdysainerikoksista halutaan tiukempaa

Rajatarkastusten lisäksi Tanskan hallitus haluaa lisätä valvontakameroiden lukumäärää, toimittaa poliisille drooneja sekä rekisterikilpien lukulaitteita eli rekisteriskannereita. Lisäksi poliisille halutaan uusia pommikoiria sekä räjähdysaineiden tunnistuslaitteita.

Taustalla on viimeaikainen väkivaltainen jengirikollisuus Tanskassa. Viime kuukausien aikana Tanskassa on tehty pommi-iskuja. Epäiltyjen joukossa on myös ruotsalaisia.

Tanskalais-ruotsalaisen ajatuspaja Öresundsinsitutetin toimitusjohtaja Johan Wessman arvioi Sveriges Radiolle, että päätöksessä on osin kyse myös Tanskan uuden hallituksen voimannäytöstä. Hän arvioi, että Ruotsi tulee suhtautumaan päätökseen rauhallisesti.