Kiihtyy. Epidemia on pitkään voimistunut tartuntamäärien valossa, ja viime aikoina myös sairaalahoidon tarve on kasvanut.

Suomessa on todettu kaikkiaan 2616 uutta koronatartuntaa edellisen raportointipäivän eli perjantain jälkeen, THL:n maanantain tilastoista selviää.

Yhteenlaskettu tapausmäärä on viikonloppua kohden korkea. Epidemian keskeiset mittarit ovatkin nousussa: esimerkiksi viimeisen 14 vuorokauden tapausmäärä on 12 686, kun edeltävän kahden viikon jakson vastaava luku oli 9093 tapausta. Kahden viikon ilmaantuvuusluku per 100 000 henkeä puolestaan on nyt 228,8, kun edellisen kahden viikon jakson ilmaantuvuus oli 164.

Myös sairaalahoidon tarve kasvaa. Tehohoidossa on nyt 43 koronapotilasta, mikä on viisi enemmän kuin edellisenä raportointipäivänä. Erikoissairaanhoidon koronapotilaiden määrä on noussut 16 potilaalla ja on nyt 151, kun taas perusterveydenhoidossa koronapotilaita on 128 eli 20 enemmän kuin perjantaina.

Tehohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä kipusi näin jälleen lähemmäksi 50 potilaan rajaa, jota asiantuntijat ovat kutsuneet "kriittiseksi pisteeksi" tehohoidon kantokyvyn kannalta.

